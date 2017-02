OKI: “Prendi 2 paghi 1”, la nuova promozione per i Partner Shinrai

L’offerta è valida su due MFP smart

E’ dedicata ai Partner Shinrai l’offerta “Prendi 2 paghi 1” di OKI Europe, disponibile per tutto il mese di febbraio, garantendo la possibilità di accedere a promozioni su due multifunzione (MFP) LED digitali A4 monocromatici con un risparmio potenziale fino a 3.021 euro e l’opportunità di ampliare la clientela, incrementando al contempo il fatturato.

“La nostra ultima promozione “Prendi 2 paghi 1” offre ai Partner Shinrai la possibilità di ampliare le loro capacità di generazione del fatturato, raddoppiando i ricavi mediante un unico acquisto – afferma Thomas Seeber, Vice President Channel and Distribution, OKI Europe -. Usufruendo della nostra promozione, i Partner possono acquisire nuovi clienti, incrementare i margini e aumentare il vantaggio competitivo. Si tratta di un’offerta che i Partner dovrebbero cogliere al volo”.

La promozione riguarda gli MFP smart MB492n e MB562dnw.

“Le stampanti multifunzione disponibili in questa promozione, valida per tutto il mese di febbraio, sono state scelte in quanto dispositivi dal funzionamento semplice e intuitivo, ad alte prestazioni, che si integrano perfettamente nei flussi documentali. Flessibili e complete nelle loro funzioni, possono soddisfare le più disparate esigenze e budget – afferma Seeber -. Queste promozioni sono state lanciate nell’intento di fornire ai Partner OKI Shinrai offerte esclusive in grado di incrementare il loro business”.