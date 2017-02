IF DESIGN 2017 premia il termostato Smarther BTicino

Il termostato connesso fa parte del programma IoT Eliot di Bticino e fornisce un’esperienza intuitiva per il controllo del clima

IF Design Award 2017 ha premiato BTicino con il suo innovativo termostato Smarther, all’interno della categoria Building Technology.

L’iF Product Design Award, introdotto nel 1954, viene annualmente conferito dall’IF International Forum Design, ed è uno dei più importanti premi internazionali di design di prodotto.

Ogni anno, una selezionata giuria di esperti di fama mondiale valuta più di 5.000 iscrizioni provenienti da ben 70 paesi di tutto il mondo, per individuare i prodotti e i progetti di design più originali e all’avanguardia.

Smarther di BTicino è un termostato connesso da incasso o a parete, dal design innovativo, per la gestione di riscaldamento e climatizzazione. Il termostato Smarther fornisce un’esperienza intuitiva per un controllo perfetto del clima.

Il design elegante e minimale scompare sulla superficie del muro e appare solo quando ci si avvicina. La finitura effetto vetro bianco si adatta ad ogni ambiente e la leggera illuminazione bianca dell’interfacccia comunica piacevolmente la tecnologia nascosta. La funzione ‘Boost’ permette di accelerare il riscaldamento o il raffreddamento per un breve periodo di tempo con un solo click. Il dispositivo ospita le funzioni essenziali quotidiane; mentre la programmazione più raffinata è realizzata attraverso un’app intuitiva su smartphone dove possono essere impostate modifiche con semplici passi guidati.

Smarther fa parte del programma Eliot di BTicino dedicato agli oggetti connessi (IoT o Internet of Things), che comprende tutti quei prodotti o sistemi che, grazie alla possibilità di connettersi, apportano valore aggiunto all’installazione in termini di funzionalità, informazioni, interazioni con l’ambiente e il cliente.

Milka Eskola, Vice Presidente Art and Design di Legrand e BTicino, ha commentato: “Siamo naturalmente contenti che il termostato connesso Smarther abbia vinto il prestigioso IF award 2017. Per progettare un termostato che garantisse un elevato livello di comfort, abbiamo attentamente studiato il comportamento quotidiano del pubblico e le condizioni di utilizzo. Questo premio è un riconoscimento alla cultura aziendale di BTicino che sceglie di realizzare prodotti in cui la funzionalità dialoga armoniosamente con originali contenuti formali. Un progetto italiano, unitario e coerente, reso possibile dalla stretta collaborazione tra il lavoro di designer e tecnici di BTicino”.