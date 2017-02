Netgear: WiFi Tri Band ad alta velocità per pmi e professionisti

Orbi garantisce connessione internet in ogni angolo dell’ufficio o dell’esercizio commerciale senza interventi strutturali, cablaggi o aggiunta di access point

La crescita del traffico dati, insieme al sempre più elevato numero di utenti, dipendenti e dispositivi connessi alla rete e la necessità di copertura del segnale WiFi in tutti gli spazi, pone le PMI, i piccoli uffici e gli esercizi commerciali come caffetterie e ristoranti, di fronte alla necessità di avvalersi di strumenti in grado di garantire performance elevate. Un’evoluzione che richiede una connessione internet stabile, veloce e alla portata tutti.

Risponde proprio a questa esigenza il sistema WiFi Tri-Band Orbi di Netgear, composto da un router e da un satellite, che rappresenta la soluzione ideale per piccole realtà aziendali, professionisti ed esercizi commerciali che necessitano di una connessione internet ad alta velocità ovunque per sè e per i propri clienti, senza però dover ricorrere a una complessa e costosa infrastruttura di rete o effettuare onerosi interventi strutturali, che in alcuni casi non sono neanche possibili.

Orbi di Netgear sfrutta la tecnologia WiFi Tri-band: ciò vuol dire che il router e il satellite comunicano attraverso una rete dedicata ed esclusiva. Le altre due bande Wi-Fi vengono, invece, completamente destinate alla connessione di tutti i dispositivi collegati nell’ufficio, a prescindere dal loro numero.

Differentemente dalle soluzioni con range extender che di norma dimezzano la velocità di connessione man mano che si aggiungono ulteriori dispositivi, Orbi crea un’unica rete ad alta velocità in grado di offrire copertura totale, ottimizzando dinamicamente le connessioni senza la necessità di effettuarne altre e offrendo il massimo throughout ovunque: la copertura raggiunge un’area di 350 metri quadrati, superando barriere WiFi come pareti, scale e porte.

Orbi, oltre a garantire la possibilità di creare una rete “guest” dedicata ai propri ospiti – clienti, fornitori, partner, ecc. – grazie a un design pulito ed elegante, può essere anche posizionato in un luogo di rappresentanza, come per esempio la reception o una sala riunioni, senza avere fili ingombranti a vista.