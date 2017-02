Nuovo seminario CEI: appuntamento il 22 marzo

Medicale, Industriale, Data Center. A Parma

Il prossimo 22 marzo, a Parma, avrà luogo il terzo appuntamento dell’anno con il Seminario “Medicale, Industriale, Data Center. La disponibilità di alimentazione attraverso soluzioni dedicate in diversi mercati”, realizzato dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano con il supporto di Socomec, società specializzata nel mondo della distribuzione, controllo e qualità dell’alimentazione delle reti di energia a bassa tensione.

La continuità di servizio è centrale in ambiti molto diversi tra loro: ogni settore presenta specifiche norme di riferimento con l’obiettivo di guidare e aiutare i progettisti e gli addetti ai lavori a soddisfare l’esigenza primaria della continuità di servizio, che garantisce sicurezza e produzione.

La mezza giornata formativa, con inizio alle ore 14.00, si articolerà in tre principali filoni, ognuno dei quali incentrato su uno specifico mercato verticale, con lo scopo di illustrare le norme e le diverse soluzioni dedicate ad ognuno di essi.

Medicale. Nei locali medici è necessario garantire la sicurezza dei pazienti sottoposti a cure intensive mediante provvedimenti sull’impianto, applicando le Norme CEI e le prescrizioni delle norme degli apparecchi elettromedicali. La prima relazione, “Impianti elettrici nei locali medici – Variante 2 della Norma CEI 64-8 Parte 710”, avrà l’obiettivo di aiutare gli operatori delle strutture sanitarie a valutare la necessità di adeguamenti in funzione di una valutazione del rischio e nel rispetto della regola dell’arte.

Industriale. Le problematiche da affrontare in ambienti industriali al fine di garantire la continuità di servizio sono molteplici. Il secondo intervento, “Disponibilità e affidabilità degli impianti negli ambienti industriali”, si occuperà di prendere in esame le difficoltà che devono essere affrontate per garantire tale continuità.

Data Center. I Data Center costituiscono un settore caratterizzato da una elevata intensità energetica e da consumi in costante aumento. L’ultimo intervento, “Disponibilità, efficienza e misura delle prestazioni energetiche nei Data Center”, dopo alcune considerazioni sulla nuova Norma CEI 64-8/8-1, confronterà in maniera critica le nuove tecnologie elettriche dal punto di vista dell’efficienza energetica, con particolare riferimento al dimensionamento e ai vantaggi degli UPS scalabili hot-swap e delle nuove soluzioni per il monitoraggio delle prestazioni energetiche.

Il Seminario avrà luogo a Parma il 22 marzo presso “CDH PARMA & CONGRESSI”, in via Emilia Ovest 281/A, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

A questo Seminario il Consiglio Nazionale degli Ingegneri attribuisce n. 3 CFP.

Il Seminario fa parte del sistema della Formazione Continua dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti. È possibile iscriversi online compilando la scheda dal sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi > Seminari e altri Convegni entro il 20 marzo 2017.