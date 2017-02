Le novità di D-Link per la smart city e la smart home al MWC

L’azienda di networking presenta gli ultimi prodotti e promuove la consapevolezza sull’importanza della digitalizzazione nella trasformazione delle città, delle imprese e delle smart home

D-Link sarà presente al Mobile World Congress 2017 di Barcellona con nuove soluzioni per la Smart Home e la Smart City del futuro: all’insegna del “Connect to More” l’azienda presenterà i nuovi dispositivi per la connettività come i router M2M ad alta velocità, hotspot LTE per automobili, sensori smart e l’anteprima del sistema Covr, un nuovo modo di concepire il wireless domestico. Sarà possibile scoprire le novità e parlare con gli esperti D-Link allo Stand 2D21MR Hall 2, dal 27 febbraio al 2 Marzo 2017.

Le novità in mostra al MWC17 includono:

4G LTE

I router Wi-Fi LTE e gli Hotspot portatili LTE di D-link combinano le tecnologie LTE Cat 9 (con velocità di download fino a 450Mbps) con la doppia banda Wireless AC, per permettere a più utenti di condividere una connessione ad alte prestazioni, sicura e affidabile. I router Hybrid DSL+LTE invece uniscono la velocità della connessione mobile 4G LTE alla banda larga della linea fissa DSL.

Machine to Machine (M2M)

D-Link presenta uno dei più completi set di dispositivi Machine to Machine (M2M) del settore, come l’innovativo DWM-320, un Hotspot Wi-Fi per veicoli con supporto OBD2, e il DWM-312, un router 4G LTE M2M che fornisce connettività dati M2M in real-time anche negli ambienti più estremi, ideale per installazioni complesse come quelle per gli sportelli bancomat.

Smart Home

D-Link è uno dei maggiori produttori di dispositivi per la Smart Home fornitore di videocamere di videosorveglianza IP. Al MWC l’azienda presenta le novità della gamma Smart Home, inclusa la nuovissima Omna 180 – la videocamera full HD compatibile con HomeKit, la prossima generazione di sensori Z-Wave e l’atteso nuovo Hub Z-Wave, in grado di supportare fino a 50 dispositvi e sensori all’interno dello stesso sistema.

Completano la preview per il MWC due nuove videocamere della linea Wide Eye con angolo di visuale a 180° e tecnologia antidistorsione.

Covr Whole Home Wi-Fi

Covr è il nuovo dispositivo per la creazione della rete Wi-Fi domestica che combina le tecnologie Wireless e Powerline per creare una rete diffusa e senza sbalzi di connessione, che permette agli utenti di creare un network unico affidabile e ultra veloce. La tecnologia Hybrid Wi-Fi Powerline rende estremamente facile aggiungere segnale wireless a zone che precedentemente non potevano essere raggiunte dalla rete.