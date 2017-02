Dell EMC amplia la piattaforma Enterprise Hybrid Cloud

Hybrid cloud ottimizzato grazie all’integrazione dell’infrastruttura iperconvergente Dell EMC VxRail

Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud (EHC), la piattaforma per hybrid cloud chiavi in mano di Dell EMC, sarà per la prima volta disponibile sulle Dell EMC VxRail Appliance, la proposta per infrastrutture iperconvergenti che ha registrato una notevole diffusione sul mercato dopo essere stata lanciata un anno fa. Con le aziende che si spostano sempre più verso l’hybrid cloud come elemento di abilitazione della trasformazione IT e adottano infrastrutture iperconvergenti (HCI, Hyper-Converged Infrastructure) per i workload mission-critical, Dell EMC EHC sulle VxRail Appliance permette di iniziare su piccola scala per poi crescere all’aumentare delle necessità di servizi.

“Oggi le aziende stanno passando a modelli di hybrid cloud e si rivolgono a noi per poter semplificare l’implementazione e la gestione di questi ambienti che inevitabilmente implicano svariati stack cloud, tecnologie cross-cloud e una combinazione di vari cloud off-premises e on-premises”, ha dichiarato Chad Sakac, presidente della Converged Platforms and Solutions Division di Dell EMC. “L’infrastruttura iperconvergente ha rapidamente dimostrato la propria efficacia per i workload core dei data center e sta diventando la risposta per la parte on-premises dell’hybrid cloud. Aggiungere le appliance Dell EMC VxRail come opzione infrastrutturale per Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud ci aiuta a semplificare l’hybrid cloud per le aziende più piccole”.

La famiglia di appliance HCI completamente integrate, preconfigurate e precollaudate Dell EMC VxRail Appliance mette a disposizione le uniche appliance HCI del settore basate su VMware vSAN e ingegnerizzate congiuntamente con VMware. Da quando le VxRail Appliance sono state lanciate esattamente un anno fa, Dell EMC ha venduto più di 8.000 nodi VxRail — superando 65 petabyte di capacità storage e 100.000 core — a oltre 1.000 clienti in decine di settori in 78 Paesi.

Secondo una ricerca IDC, il fatturato prodotto dal portafoglio HCI di Dell Technologies composto da VxRail Appliance, VxRack System e XC Series è cresciuto rispetto al mercato HCI complessivo — uno dei mercati IT in più forte crescita — più di due volte tanto e rappresenta il 28% dei sistemi iperconvergenti venduti nel terzo trimestre del 2016.

Dell EMC EHC su VxRail aiuta a soddisfare le crescenti richieste di una soluzione per l’hybrid cloud chiavi in mano basata su HCI. La società di ricerche 451 Research ha sottolineato come tre deployment iperconvergenti su quattro si trovino nel core del data center, e come l’hybrid cloud rappresenti la prossima frontiera dell’HCI.

Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud su Dell EMC VxRail Appliance

Dell EMC EHC viene fornito sotto forma di soluzione ingegnerizzata completamente progettata, integrata e collaudata per permettere a un’organizzazione IT di fornire valore al business molto più velocemente che non realizzando la propria infrastruttura di hybrid cloud internamente da sé. EHC su VxRail Appliance offre ai clienti un hybrid cloud chiavi in mano ottimizzato per deployment da 200 a 1000 macchine virtuali. Inoltre offre:

Una piattaforma ottimizzata per deployment più piccoli dagli ingombri e dai costi inferiori, con la flessibilità necessaria per partire in piccolo e crescere secondo l’evoluzione delle necessità.

dagli ingombri e dai costi inferiori, con la flessibilità necessaria per partire in piccolo e crescere secondo l’evoluzione delle necessità. Installazioni semplificate automatizzate dello stack software Enterprise Hybrid Cloud sulle VxRail Appliance per ridurre tempi, costi e rischi di deployment.

dello stack software Enterprise Hybrid Cloud sulle VxRail Appliance per ridurre tempi, costi e rischi di deployment. Supporto in abbonamento con servizi professionali che permettono alle aziende di sfruttare le ultime innovazioni dedicate a EHC.

La disponibilità di Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud con Dell EMC VxRail Appliance è prevista per il 31 marzo 2017.