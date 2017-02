Enter lancia a Meet Magento il Programma per i Partner

La società è sponsor dell’evento più importante per la community Magento in Italia

Enter sarà tra i protagonisti a Meet Magento, l’evento di riferimento per la community Magento in Italia, che si terrà a Milano, il 2 e 3 marzo, presso l’Hotel Michelangelo.

Nel corso della giornata Enter lancerà il nuovo Programma per i Partner rivolto alle web agency, ai fornitori di servizi e a quelle realtà che vogliano realizzare con Enter Cloud Suite l’infrastruttura cloud più adatta per il business dei loro clienti, lasciando a Enter gli aspetti tecnici di gestione e ottimizzazione.

Enter Cloud Suite è il primo servizio cloud (IAAS) europeo multiregion basato su OpenStack. Permette di gestire server, storage, reti, DNS e CDN con un’interfaccia grafica intuitiva o via API. E’ il servizio ideale per l’hosting di e-Commerce, blog e portali di informazione, web e mobile app, Software as a Service, Big Data, Internet of Things.

Il nuovo Programma consentirà ai Partner di definire le esigenze del cliente insieme ai tecnici di Enter per arrivare a creare l’infrastruttura cloud più adatta. Enter riconoscerà al Partner una percentuale sul canone mensile dell’infrastruttura del suo cliente per tutta la durata del contratto. Un modo per ottenere maggiori revenue, garantire al cliente massime prestazioni, sicurezza, scalabilità e alta affidabilità, lasciando a Enter le complessità tecniche. Non da ultimo, i Partner potranno contare su un cloud provider italiano sicuro e allineato a tutte le normative europee sulla privacy e sulla gestione dei dati sensibili.

A Meet Magento, il 2 marzo alle ore 14.00, Federico Minzoni, Software Developer in Enter, terrà uno speech dal titolo “Software as a Service”. Durante il talk verranno approfondite alcune tematiche operative: come si progetta l’architettura di un SaaS rispetto ad un software “tradizionale”; come si rilascia e si gestisce un SaaS con metodologie DevOps; quali sono i pro e contro di questo modello e quali sono i trend emergenti. Minzoni parlerà di Docker e Microservizi che, insieme, stanno rivoluzionando l’intero processo di sviluppo e rilascio delle applicazioni sul Cloud.