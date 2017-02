SB Italia parte di Assoteam

Il progetto voluto da Esprinet coinvolge 40 rivenditori selezionati

SB Italia, società specializzata in soluzioni It per la gestione, l’integrazione e l’ottimizzazione dei processi aziendali, è ora parte di Assoteam, il consorzio neocostituito e promosso da Esprinet che raggruppa un selezionato gruppo di rivenditori di tecnologie informatiche con l’obiettivo di diventare il marchio sinonimo di qualità per le imprese clienti di Esprinet.

Il progetto, presentato alla Borsa nel 2016, coinvolge al momento 40 aziende, un selezionato gruppo di rivenditori di tecnologie informatiche distribuite in tutta Italia, con 3.200 dipendenti e con un fatturato complessivo di circa 750 milioni di euro. L’obiettivo di Assoteam è quello di diventare il marchio sinonimo di qualità per le aziende clienti di Esprinet particolarmente orientate a portare l’innovazione digitale sul territorio italiano. Le aree di interesse sono il Personal Computing, le Soluzioni di Stampa, il Cloud, la Security, il Software Applicativo, i Data Center, lo Smartphone & Mobility, i Big Data, e l’Internet delle cose.

“Essere parte di un consorzio come Assoteam rappresenta per noi un importante valore aggiunto, valore che tramutiamo in beneficio per i nostri clienti – dichiara Massimo Missaglia, Amministratore Delegato di SB Italia -. Grazie al peso dei partner coinvolti, la neo nata Assoteam è già un riferimento per il settore in Italia ed esserne parte significa entrare in contatto e disporre di informazioni preziose per noi e la nostra clientela. Conoscere in anteprima i trend futuri e gli scenari internazionali, partecipare ad appuntamenti esclusivi ed attesi del mondo tecnologico, ci permetterà di eccellere nello sviluppo delle strategie di miglioramento e crescita dei nostri clienti”.