Videosorveglianza: gamma Elite per Panasonic

Una nuova line up che integra sicurezza e protezione per una riduzione del TCO

Panasonic ha lanciato una nuova gamma di telecamere di videosorveglianza di fascia alta: Elite, una nuova line up composta da una serie di modelli top di gamma che integrano compressione smart coding e crittografia per una comunicazione sicura e protetta, oltre che una risoluzione minima Full HD. Alcuni modelli supportano invece il 4k.

Per garantire il funzionamento ed una registrazione continua di immagini, anche in presenza di condizioni atmosferiche estreme, sono stati previsti un design antivandalo, impermeabilità e un rivestimento anti pioggia.

“Con la gamma Elite proponiamo una selezione del meglio della nostra proposta di prodotti per la videosorveglianza – commenta Gerard Figols, European Product Marketing Manager di Panasonic -. Il valore aggiunto della tecnologia che abbiamo integrato in ognuna delle telecamere deriva dalla garanzia di riduzione del TCO (Total Cost of Ownership) per le aziende. Tra le tecnologie integrate, ad esempio, la tecnologia True 4K di Panasonic vanta un software avanzato di compressione, attraverso il quale è possibile ottenere una riduzione ad 1/7 dello spazio occupato dalle registrazioni in 4K effettuate con una normale telecamera. Per gli utilizzatori tutto ciò significa poter contare su un sistema di sicurezza di alta qualità che non richieda necessariamente costi di archiviazione e conservazione delle immagini elevati”.

Oltre a telecamere box 4K, dome e 360°, la nuova gamma Panasonic comprende la telecamera bullet Full HD impermeabile (WV-SPW532L), che è in grado di rilevare e ottimizzare automaticamente la qualità video in una specifica immagine, assegnando maggiore spazio su disco alle aree in cui vengono notati dei movimenti e, in generale, contribuendo quindi a far risparmiare larghezza di banda e di conseguenza rendendo il costo dell’impianto di videosorveglianza molto più conveniente per il cliente.

Inoltre, la nuova piattaforma per telecamere iPro Extreme di Panasonic, altra novità inclusa nella gamma Elite, permette di migliorare ulteriormente l’efficienza della compressione H.265, grazie all’integrazione della tecnologia Panasonic Smart Coding, che permette di ridurre il consumo di larghezza di banda fino al 75%, rispetto al “vecchio” formato H.264.