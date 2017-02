Epson: calcola quanto risparmi con le stampanti EcoTank

Online un simulatore che confronta costo di acquisto e dei consumabili di EcoTank con le 20 stampanti più vendute

E’ online il simulatore di calcolo Epson per valutare quanto privati e piccole aziende possono risparmiare utilizzando una stampante EcoTank. Il confronto viene eseguito con le 20 stampanti più vendute.

Quando si sta valutando di acquistare una nuova stampante, il simulatore di calcolo Epson permette di valutare i costi totali di gestione prendendo in esame sia il costo di acquisto della stampante, sia quello dei consumabili, così da poter prendere una decisione consapevole.

L’innovativa famiglia EcoTank viene venduta con l’inchiostro sufficiente per due anni.

Renato Salvò, Consumer Business Manager di Epson Italia, sostiene: “E’ importante che i clienti vedano chiaramente quanto possono risparmiare acquistando una EcoTank e ritengo che il simulatore di calcolo ci permetterà di aumentare ulteriormente la diffusione di questi prodotti, che vantano già oltre 15 milioni di unità vendute nel mondo”.

Il simulatore è facile da usare, bastano tre dati per ottenere un confronto con le 20 stampanti laser o inkjet più vendute: il numero di pagine che si prevede di stampare in media in un mese (da 100 a 2000), per quanto tempo si prevede di utilizzare la stampante (da due a cinque anni) e se si è abituati a utilizzare cartucce XL. I risultati vengono presentati in modo chiaro e dettagliato con grafici che illustrano il costo totale di gestione, il costo per pagina e il costo per 500 pagine. In ogni test, il simulatore confronta anche i modelli specificati rispetto alla media di mercato, affinché i dati siano ancora più chiari.