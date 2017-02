Reply: Aktive Reply nominata Adobe Specialized AEM Partner in EMEA

Aktive Reply, la società del gruppo Reply partner di Adobe, è stata nominata da Adobe Specialized Partner sulla piattaforma Adobe Experience Manager (AEM) in EMEA, il massimo riconoscimento da parte di Adobe, ottenuto grazie sia agli investimenti in competenze certificate sia al riconoscimento del mercato per i casi di successo realizzati da Aktive Reply in […]

Aktive Reply, la società del gruppo Reply partner di Adobe, è stata nominata da Adobe Specialized Partner sulla piattaforma Adobe Experience Manager (AEM) in EMEA, il massimo riconoscimento da parte di Adobe, ottenuto grazie sia agli investimenti in competenze certificate sia al riconoscimento del mercato per i casi di successo realizzati da Aktive Reply in questi anni.

Si consolida così la già forte alleanza tra le due aziende, attiva fin dal 2008. Grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo, alle specifiche competenze maturate, alla focalizzazione su progetti di Web Content Management e di Digital Marketing, ed alla realizzazione di una serie di complessi progetti per i principali gruppi industriali e finanziari europei, Aktive Reply ha potuto conseguire questo importante risultato.

Punto di forza di Aktive Reply è proprio il Centro di Competenza Adobe, composto da più di 30 specialisti, che sono in grado di progettare e realizzare le migliori soluzioni di Digital Marketing sulla piattaforma Adobe, con importanti referenze a livello EMEA.