Connettività, hardware e design per la nuova mobility Lenovo

Un ecosistema di dispositivi e servizi che supportano la nuova era della mobilità e rispondono alle esigenze degli utenti di oggi

Lenovo presenta in occasione del Mobile World Congress 2017 una nuova gamma di dispositivi che copre quasi tutti i fattori di forma “mobili” e fornisce un’offerta completa: il dispositivo detachable Miix 320, che coniuga un prezzo interessante con una connettività on-the-go; i due potenti convertibili mobili Yoga 720 e 520; quattro tablet della serie versatile Tab 4, pensata per ogni componente della famiglia; Moto G5 e Moto G5 Plus, smartphone che offrono funzionalità all’avanguardia con prezzi accessibili.

Tutti questi dispositivi hanno in comune la capacità di mettere a disposizione degli utenti una reale mobilità, come per esempio la potente opzione LTE per disporre di connettività pressoché ovunque. Lenovo ha anche annunciato un miglioramento al sistema Lenovo Connect con un supporto per le e-SIM riprogrammabili che, su selezionati dispositivi Windows abilitati con LTE, consentono agli utenti di sfruttare il contratto dati stipulato con il proprio operatore locale quando sono a casa e il più conveniente piano tariffario wireless locale, se sono in roaming, senza dover cambiare le loro SIM.

Nuovo Moto G5 e G5 Plus: design accattivante.

Da sempre Moto G offre funzionalità all’avanguardia ma alla portata di tutti, e i nuovi Moto G5 e Moto G5 Plus rimangono fedeli a questa tradizione, offrendo ciò che le persone desiderano maggiormente in uno smartphone, ma senza incorrere in spese eccessive. Entrambi i dispositivi hanno un design in metallo – la prima volta per Moto G – e processori octa-core che garantiscono prestazioni eccezionali. Batterie di lunga durata, che consentono l’utilizzo dalla mattina alla sera senza bisogno di ricaricare, lettori di impronte digitali per mantenere le informazioni al sicuro e funzionalità avanzate della fotocamera che permettono all’utente di catturare al meglio i momenti più suggestivi della vita.

Lenovo Tab 4, la serie di tablet per i ragazzi e per la famiglia

La serie di tablet Lenovo Tab 4 si basa sui più classici tablet Lenovo di base, ma con diverse nuove caratteristiche che li migliorano; quattro tablet progettati con eleganza e costruiti all’insegna della potenza, realizzati per ogni componente della famiglia. Perfetti per un’esperienza multimediale, i modelli Lenovo Tab 4 8 e Lenovo Tab 4 10 sono dotati di due altoparlanti e di Dolby Atmos. La serie Lenovo Tab 4 introduce anche una nuovissima linea premium per i più esigenti, con i modelli Lenovo Tab 4 8 Plus e Lenovo Tab 4 10 Plus, basati su un design dual-glass con display Full HD, processori più potenti e fino a 12 ore di autonomia della batteria.

Il concetto di tablet viene ulteriormente esteso con i pack opzionali che trasformano la serie Lenovo Tab 4 in tablet perfetti per i ragazzi o per la produttività. Il Kid’s Pack comprende un paracolpi a prova di urti, un filtro luce blu e degli adesivi 3M colorati resistenti ai graffi, e dà un’esperienza ottimizzata ai più giovani attraverso il Lenovo Kid’s Account che prevede contenuti aggiornati e selezionati per i ragazzi, un browser con un elenco dei siti web adatti alla consultazione e strumenti di programmazione per i genitori. I tablet possono essere inoltre trasformati in dispositivi da lavoro Android 2-in-1 con l’aggiunta del Productivity Pack opzionale con tastiera Bluetooth, che completa l’esperienza dell’interfaccia Lenovo Tab per la produttività. Questa interfaccia comprende una taskbar per il passaggio rapido da una app all’altra, supporto multi-finestra, supporto per le scorciatoie da tastiera più comuni, e ottimizzazione per l’uso del mouse e della tastiera.

Miix 320, il detachable con l’opzione LTE

Il dispositivo Miix 320 combina la produttività di Windows 10 con una tastiera completa all’interno di un detachable leggero ed economicamente accessibile. Può essere usato come laptop per il lavoro con il suo display che può arrivare a 10,1″ in risoluzione FHD, oppure come tablet portatile grazie ai suoi soli 550 g di peso. Ha un’autonomia massima della batteria pari a 10 ore, il che rende possibile, ad esempio, guardarsi un’intera stagione di Game of Thrones senza doverlo ricaricare. La tecnologia LTE opzionale permette di connettersi praticamente ovunque. La generazione dei giovani abituati al multitasking sui dispositivi mobili troverà particolarmente utile l’equilibrio di dimensioni e peso con lo schermo detachable per poter guardare video, la stabilità della tastiera docking e le prestazioni da PC, quando occorre creare contenuti.

Sempre connessi ovunque con Lenovo Connect e-SIM

Lenovo Connect con e-SIM rende semplice connettersi ovunque ci si trovi nel mondo senza dover più sostituire o cambiare le schede SIM. Lenovo Connect garantisce agli utenti una connessione sempre trasparente e tariffe locali anche quando si trovano all’estero sfruttando il loro contratto locale di dati. Gli utenti possono anche condividere il medesimo piano tariffario su più dispositivi abilitati con Lenovo Connect.

I convertibili Yoga: equilibrio di design, prestazioni e mobilità

Vi sono momenti in cui gli utenti hanno bisogno in mobilità di tutta la potenza e produttività di un PC, con una macchina leggera e sottile. Per questi affezionati del multitasking, che passano costantemente dal lavoro al tempo libero e viceversa, Lenovo ha realizzato i convertibili Yoga 720 e 520 disponibili in modelli da 13″, 14″ e 15″. Il modello Yoga 720 da 15″ è dotato dei più recenti processori Intel Core i7 7th Gen, di una scheda grafica discreta NVIDIA GeForce GTX 1050, della velocissima connettività Thunderbolt 3 e di 9 ore di autonomia massima della batteria. Dedicato a chi cerca un dispositivo sottile, il modello Lenovo Yoga 720 da 13″ è del 17% più sottile con soli 14,3 mm di spessore. Tutti i convertibili offrono agli utenti il massimo della libertà e della flessibilità per poter usare Yoga nella posizione e modalità più adatta allo stile di vita on-the-go di ciascuno.