IDC MarketScape nomina Ricoh leader nei Document Workflow Services

Tra gli aspetti valutati positivamente nel report vi sono la capacità di Ricoh di sviluppare soluzioni per differenti settori di mercato e di erogare servizi a grandi aziende mediante un’organizzazione diretta

Ricoh è stata nominata tra i leader nel report “IDC MarketScape: Western Europe Document Workflow Services Hardcopy 2016 Vendor Assessment”.

La società di analisi considera questi servizi i più maturi nell’ambito dei Managed Print and Document Services ed evidenzia l’importante ruolo che essi ricoprono per la Digital Transformation.

Il report IDC MarketScape si focalizza in particolare sulla capacità dei vendor di supportare i clienti con una roadmap per l’automazione e l’ottimizzazione dei processi. La società di analisi ha valutato le competenze dei vendor nell’erogazione di tali servizi mediante incontri, dimostrazioni pratiche e interviste ai loro clienti di tutta Europa.

Si legge nel report: “L’ampia gamma di prodotti Ricoh, insieme ai servizi professionali per la gestione dell’IT, rappresenta una piattaforma per creare soluzioni orizzontali oppure specifiche per i differenti settori di mercato. Tra i vendor di soluzioni di stampa, Ricoh ha la più ampia organizzazione diretta per l’erogazione di servizi a grandi aziende”.

“Le aziende come Ricoh – afferma Jacqui Hendriks, research and consulting manager, IDC European Managed Print and Document Solutions – hanno sviluppato i Document Workflow Services per consentire ai clienti di vincere le sfide che riguardano efficienza e produttività. Imprese di tutte le dimensioni comprendono come l’adozione di un efficace sistema di workflow management sia uno step fondamentale per la business transformation”.

David Mills, CEO di Ricoh Europe, aggiunge: “Siamo orgogliosi di essere presenti nel report IDC MarketScape. Questo dimostra la nostra capacità di aiutare le aziende di tutte le dimensioni a migliorare il modo in cui gestiscono i dati e le informazioni per superare le sfide di business”.