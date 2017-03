TTG 1 MARZO: focus sulla sicurezza

Edizione completamente dedicata alla sicurezza quella di questo TTG, con in apertura Alessio Pennasilico che illustra in anteprima le evidenze emerse dall’edizione 2017 del rapporto Clusit.

A seguire Akamai spiega come si evolvono gli attacchi DDoS e Watchguard sottolinea il valore della cultura in ambito security.

Per chiudere Flexxa ribadisce l’importanza di un buon disaster recovery e si parla di come proteggere i dispositivi VoIP.