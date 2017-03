Esprinet: nuovo accordo per la distribuzione sul mercato italiano di Rapoo

Commercializzerà l’intera gamma di periferiche wireless per computer e gaming

Esprinet, distributore di informatica ed elettronica, commercializzerà l’intera gamma di periferiche wireless per computer e gaming di Rapoo.

Esprinet metterà a disposizione di Rapoo circa 40.000 rivenditori distribuiti su tutto il territorio, attività di marketing personalizzate, visibilità mirata sul sito internet e nei Cash&Carry, una rete di vendita dedicata e soluzioni innovative di category management, per arrivare ad ottenere quella copertura capillare che rappresenta un fondamentale vantaggio competitivo.

“Siamo lieti che Rapoo abbia scelto di affidarsi ad Esprinet per rafforzare la propria posizione in Italia. Questa partnership rappresenta un’importante opportunità per Esprinet, per consolidare il nostro ruolo di distributore di riferimento anche in ambito gaming”, ha commentato Maurizio Rota, Vice Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Esprinet.

Rapoo, produttore di periferiche wireless e gaming con una capacità produttiva di 7 milioni di pezzi al mese, lancia in Italia una nuova linea wireless di mouse e tastiere ultrasottili e una gamma gaming marchiata VPRO by Rapoo.

“Con un brand come Rapoo non potevamo che affidarci ad un distributore del calibro di Esprinet – ha dichiarato Paolo Ciavardini, Country Manager Rapoo Italia -. Siamo fiduciosi che questa collaborazione ci porterà a diventare il primo brand del settore anche in Italia, come già siamo in Cina, anche perché il mercato italiano ha bisogno di un brand con la qualità, l’innovazione e il design di Rapoo”.