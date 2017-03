Eutelsat Broadband lancia tooway Business

La nuova offerta di connettività satellitare aumenta la velocità di connessione e definisce nuovi standard di mercato nei volumi di trasferimento dati

Eutelsat Broadband ha annunciato la nuova e migliorata gamma di servizi broadband a satellite a marchio tooway Business, progettata per rispondere alle esigenze specifiche di SOHO (small office home office), PMI e organizzazioni con sede in Europa, Nord Africa e gran parte del Medio Oriente. La nuova serie propone livelli di velocità di download impensabili fino ad oggi – con un range da 22 a 30Mbit/s – e la possibilità di trasferire fino a 500GB mensili di dati.

tooway Business include diversi pacchetti broadband, progettati per offrire un’ampia gamma di opzioni di trasferimento dati, inclusa la nuova soluzione da 500GB mensili e una serie di funzionalità B2B modulari, inclusi indirizzi Public IP, Business Hour Protection e una linea completa di specifiche tecniche aggiuntive customizzate, tra le quali diverse velocità di banda.

tooway Business rappresenta la soluzione ideale per le organizzazioni con sede in luoghi dove la connessione Internet risulti lenta o addirittura assente e per tutte quelle realtà che hanno l’esigenza di un’alternativa alla linea fissa per gestire applicazioni critiche, come disaster recovery e back-up. Sono diversi i settori verticali che apprezzano da tempo i vantaggi delle soluzioni satellitari tooway Business: le aziende operanti nel campo Energy e Utilities che hanno necessità di gestire siti o impianti da remoto, le aziende di Sicurezza Pubblica o Privata che utilizzano la connessione per impianti di videosorveglianza e per la gestione delle emergenze, e ancora i Media che devono trasmettere contenuti, l’industria dell’ICT che utilizza la connessione per reti di backhaul fisse e mobili e, infine, il settore del Turismo, che necessita di fornire accesso internet a ospiti e visitatori.

“Con questa ancora più potente gamma di soluzioni tooway Business siamo oggi in grado di offrire alle organizzazioni un range di servizi broadband satellitari allo stato dell’arte nell’ambito dei servizi di connettività e di fornire la risposta concreta alle rispettive esigenze di business”, ha dichiarato Olivier Anstett, Eutelsat Broadband General Manager. “Per tutte le aziende che non dispongono di una connettività ad alta velocità o che necessitano di un provider alternativo o aggiuntivo per potenziare il servizio, l’offerta tooway Business è senza dubbio la risposta ideale”.