Fujitsu vince il premio 2017 Citrix Innovation Award for Partners

Premiata la sua capacità di intervenire prontamente fornendo una soluzione di Desktop as a Service al governo neozelandese dopo un grave terremoto

Fujitsu ha vinto il premio 2017 Citrix Innovation Award for Partners, assegnato da Citrix come riconoscimento della capacità di Fujitsu di fornire una soluzione Desktop as a Service al governo neozelandese in soli quattro giorni dopo che un grave terremoto aveva bloccato l’accesso alla loro infrastruttura IT.

Fujitsu Government Desktop as a Service (GoDaaS) è una soluzione cloud-based che consente l’accesso sicuro ad applicazioni critiche, attualmente utilizzata da oltre 3.000 utenti in quattro importanti enti pubblici neozelandesi. Creata come soluzione cloud ibrida su una delle più sofisticate architetture multi-tenant Citrix e installazioni XenApp e XenDesktop del mondo, GoDaaS permette agli utenti di lavorare ovunque in qualsiasi momento attraverso una user experience trasparente indipendentemente dal dispositivo finale attraverso desktop tradizionali o virtuali.

Statistics New Zealand, l’ufficio neozelandese incaricato di raccogliere ed elaborare informazioni statistiche, si trovava nella fase iniziale di un rollout GoDaaS pianificato della durata di sei mesi quando un forte terremoto di 7,8 gradi ha colpito la Nuova Zelanda nel novembre 2016 provocando danni catastrofici alla sede centrale dell’ente. Nonostante il terremoto avessero tagliato ogni accesso fisico ai sistemi IT di Statistics New Zealand, in soli quattro giorni Fujitsu è stata in grado di collegare gli oltre 1.000 dipendenti dell’ente a un ambiente desktop; grazie a GoDaaS, il personale dell’ufficio statistico neozelandese ha potuto lavorare da casa durante tutte le successive settimane di scosse di assestamento, permettendo il rispetto di una scadenza critica per la pubblicazione di dati statistici economici di grande importanza.

Nel video inviato con la candidatura al Citrix Innovation Award, Christoper Buxton, Chief Digital Officer di Statistics New Zealand, ha descritto il valore della piattaforma GoDaaS basata su cloud: “Noi siamo un ente che si occupa di dati, quindi il nostro valore aggiunto sono i dati. Forniamo dati a clienti che possono essere aziende o individui. In ultima analisi serviamo l’intera popolazione neozelandese e il cloud ci aiuta a mettere questi dati nelle mani di quegli utenti”.

Stuart Stitt, Managing Director di Fujitsu New Zealand, ha commentato: “GoDaaS sta procurando numerosi vantaggi al governo neozelandese, inclusa la capacità di scalare rapidamente per supportare il censimento nazionale, razionalizzare il sistema giudiziario, aumentare la sicurezza e ridurre i costi operativi dell’IT”.