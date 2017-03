MWC 2017: ZTE presenta una linea completa di base station pre-commerciali 5G

La linea prevede il supporto delle principali bande di frequenza 5G del mercato e di nuove interfacce aeree NR (New Radio) e 3rd Generation Partnership Projects (3GPP)

In occasione del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, ZTE Corporation, azienda nella fornitura di soluzioni tecnologiche di telecomunicazioni, aziendali e consumer per l’Internet Mobile, ha presentato una linea completa di base station 5G mmWave e Sub6GHz pre-commerciali per mostrare di poter raggiungere il picco di trasmissione dati di 50 Gbps di una base station 5G mmWave. L’annuncio offre agli operatori la possibilità di implementare questi prodotti in anticipo per cogliere le opportunità del 5G e offrirne già oggi i vantaggi agli utenti finali.

La linea completa di prodotti pre-commerciali 5G mmWave e Sub6GHz presentata da ZTE al MWC prevede il supporto delle principali bande di frequenza 5G del mercato e di nuove interfacce aeree NR (New Radio) e 3rd Generation Partnership Projects (3GPP). La linea usa tecnologie Massive MIMO (Multiple Input, Multiple Output), Beam Tracking, Beamforming e altre importanti tecnologie 5G, che rispondono ai requisiti di implementazione pre-commerciali 5G in differenti scenari. Le base station 5G Sub6GHz sono le più piccole e leggere esistenti, e mostrano i più alti livelli di integrazione del settore, e un throughput dati che raggiunge fino a 10 Gbps. Assieme al partner strategico China Mobile, ZTE ha condotto una dimostrazione congiunta della base station pre-commerciale 5G mmWave.

Nel 2016, ZTE è stato il primo vendor al mondo a verificare le tecnologie chiave nei campi 5G mmWave e Sub6GHz, completando con successo i test 5G mmWave sul campo. Grazie alle sue performance eccellenti, ZTE si è aggiudicata la leadership superando tutte le prove nella prima fase di collaudo del 5G in Cina. ZTE ha quindi completato la verifica del prototipo e della tecnologia 5G single-point ed è ora passata alle fasi R&D e di verifica delle soluzioni 5G. Il rilascio della linea completa di stazioni base 5G mmWave e Sub6GHz ha preparato la strada per le successive fasi di distribuzione e collaudo del 5G pre-commerciale.

Tra le tecnologie 5G principali, Massive MIMO svolge un ruolo fondamentale nel potenziare l’efficienza della frequenza e l’ampiezza di banda dell’interfaccia aerea. Nel giugno 2014, ZTE è stato il primo vendor al mondo a portare avanti l’innovativo concetto di Pre5G nell’era del 4G e a spingere per l’uso commerciale di Massive MIMO prima del tempo, rispondendo alle crescenti richieste di dati dei clienti e facilitando il passaggio all’era 5G. A oggi la tecnologia Pre5G Massive MIMO di ZTE è stata implementata ampiamente da China Mobile, Softbank (in Giappone) e in altri mercati globali high-end.

Ampiamente riconosciuta dagli operatori e sul mercato, la tecnologia Massive MIMO è già impiegata in scenari 5G nelle reti mobili esistenti. È in grado di risolvere problematiche tecnologiche e applicative che si creano nel processo operativo commerciale e accelera enormemente la maturazione delle principali tecnologie 5G, riducendo drasticamente il tempo necessario a verificare i prodotti e adottarli commercialmente su larga scala. ZTE ha richiesto centinaia di brevetti tecnici e contribuito a molte valide proposte avanzate dalle organizzazioni normative in merito a questi processi tecnologici, sulla base di un’enorme quantità di dati raccolti da scenari reali.

Zhang Jianguo, SVP di ZTE spiega: “ZTE porterà avanti l’innovazione in campo 5G per rispondere alle richieste di prodotti e servizi da parte dei clienti. ZTE occuperà una posizione di rilievo nel primo mercato commerciale 5G del mondo, ponendo le basi per il futuro dell’Internet of Things (IoT).“