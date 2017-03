Computer Gross porta MongoDB in Italia

E’ l’unico distributore del database open source che potenzia le attività commerciali rendendole più agili e scalabili

Computer Gross, distributore di soluzioni Ict, distribuirà, in esclusiva per l’Italia, MongoDB, il database per “idee giganti” che potenzia le attività commerciali rendendole più agili e scalabili.

Le organizzazioni di tutte le dimensioni scelgono MongoDB per creare nuovi tipi di applicazioni, migliorare l’esperienza dei clienti, accelerare le tempistiche di mercato e ridurre i costi. MongoDB è un database non-relazionale open-source, in grado di offrire una sicurezza avanzata, monitoraggio sul posto e cloud, assistenza SNMP, certificazioni SO e molto altro ancora.

“L’accordo di distribuzione appena formalizzato con MongoDB, si inserisce in una strategia di sviluppo di Computer Gross nei trend tecnologici della Digital Transformation di cui i Big Data & Analytics sono un chiaro segmento di riferimento, allo scopo di presentare ai nostri partner, da un lato un’offering complementare al portafoglio attuale e dall’altro soluzioni sempre più competitive e riconosciute per la loro qualità ed affidabilità” precisa David Baldinotti, General Manager della Unit Computer Gross J.Soft.

“L’accordo, raggiunto con Computer Gross è strategico per l’espansione di MongoDB sul mercato Italiano e porterà un maggior numero di competenze MongoDB per dare un servizio ancora migliore ai nostri clienti oltre alla possibilità’ di avere partnership che possano offrire soluzioni a 360 gradi su tutti i mercati” conclude Marco Rapetti, Regional Director South Europe MongoDB.