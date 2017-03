Brother vince il “BLI Line of the Year award”

L’ultima gamma di stampanti laser monocromatiche si è aggiudicata il premio grazie alle alte prestazioni

BLI-Buyers Laboratory ha premiato Brother Italia con il prestigioso 2017 Line of the Year award per la sua gamma di stampanti laser monocromatiche “Highly Raccomended” a cui si aggiungono tre diversi premi “Outstanding Printer” per due modelli multifunzione.

Questo premio, assegnato a Brother da BLI (organizzazione indipendente, divisione di Keypoint Intelligence che opera a livello mondiale nei test di soluzioni printing) è parte dei rinomati “Pick Awards”, uno dei premi più difficili da ottenere: i prodotti sono sottoposti per mesi a test lunghi e rigorosi. Aggiudicarseli significa aver raggiunto prestazioni elevatissime ed essersi distinti per caratteristiche come innovazione, utilità, efficienza energetica e valore.

Per la gamma completa di stampanti laser monocromatica (17 tra laser e multifunzione) vincere il 2017 Line of the Year award rappresenta un risultato eccezionale, perché significa che ogni dispositivo ha mantenuto costantemente alte performance durante tutti i test, posizionandosi al di sopra dei valori medi di mercato.

Inoltre, prerequisito per accedere alle selezioni dei Pick Awards, i dispositivi devono aver già ottenuto il riconoscimento di “Highly Recommended”, così come il Certificato di Affidabilità.

Nei 2017 Winter Pick Awards, la stampante laser monocromatica HL-L6300DW, rivolta al mercato SMB, ha vinto l’“Outstanding Printer award” nella categoria rivolta ai workgroup di medie dimensioni. Brother ha anche ottenuto l’“Outstanding MFP” per le multifunzioni MFC-L2700DW e MFC- L2740DW dedicate al mercato SOHO.

La gamma premiata è stata lanciata da Brother nel 2016 ed è stata la prima serie laser monocromatica progettata per grandi aziende e studiata per gruppi di lavoro con esigenze di volume di stampa elevati, in grado di stampare fino a 10.000 pagine al mese e fino a 50 pagine al minuto. Inoltre, offre una suite completa di innovative funzioni di stampa professionali tra cui: nuovo software che garantisce un monitoring dettagliato delle macchine, numerose funzionalità di security, la connettività NFC, il supporto per la stampa da mobile e la funzione Brother Web Connect.

“Abbiamo impiegato molte risorse nell’ascolto dei nostri clienti per comprendere le loro esigenze in fatto di stampa“, ha commentato Lorenzo Matteoni, Senior Marketing Manager di Brother Italia.

“La decisione di espanderci ad una nuova area di business è stata una sfida appassionante che ha messo alla prova le nostre capacità. La conquista del Line of the Year award è un importante riconoscimento dell’attenzione che Brother mette nella cura di ogni dettaglio, ma anche degli sforzi tecnologici impiegati nel realizzare questa nuova gamma di prodotto” aggiunge Marcello Acquaviva, President & Managing Director di Brother Italia.

Marlene Orr, Director of Office Equipment Product Analysis di BLI afferma: “Le nuove stampanti monocromatiche e multifunzione di Brother, realizzate per l’utenza business, sono estremamente affidabili, garantiscono stampe di qualità elevata e uniscono la convenienza ad un design intuitivo che aumenta la produttività dei gruppi di lavoro“.