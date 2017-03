Un nuovo Training Centre Climatizzazione a Roma per Mitsubishi Electric

Con questo nuovo investimento l’azienda intende confermare e dimostrare quanto la formazione sia un elemento primario nella propria strategia commerciale

Mitsubishi Electric, da sempre fortemente impegnata nella formazione, inaugura un nuovo Training Centre Climatizzazione a Roma dedicato agli installatori e ai professionisti del centro-sud Italia. L’azienda ha anche ampliato gli uffici della propria sede romana per incrementare e consolidare la propria presenza sul territorio.

Il nuovo Training Centre di Roma sarà il secondo centro di formazione dell’azienda ed il più importante del settore per l’Italia centro-sud: nel 2009, infatti, Mitsubishi Electric ha fondato il Training Centre nella sede principale di Agrate Brianza (MB) che è diventato fin da subito un punto di riferimento per la formazione professionale nel settore della climatizzazione. Il Training Centre offre un programma di formazione tecnica basato su una metodologia didattica innovativa, finalizzato ad un apprendimento sia teorico che pratico, in grado di trasmettere competenze impiantistiche, funzionali e normative nell’ambito della climatizzazione.

Mitsubishi Electric investe molto nella formazione, non solo con corsi in aula creati appositamente per la formazione tecnica degli installatori (diretti / Installatori Qualificati Professionali / Heating Partner / Centri Servizi Tecnici), ma anche con workshop, convegni e meeting dedicati a clienti, dipendenti, architetti, progettisti e installatori di grossisti. Nel corso degli anni l’azienda ha avviato numerosi progetti specifici per gli architetti, un target sempre più strategico quando si parla di risparmio energetico, riqualificazione e ristrutturazione degli immobili.

Nel solo 2016, Mitsubishi Electric ha organizzato all’incirca 200 sessioni tra corsi in aula, workshop, convegni, incontri tecnici, meeting e corsi per la certificazione F-GAS per un totale di oltre 2.400 ore di formazione (tecnica e non) erogata a quasi 5.000 persone. Il 67% di queste persone formate proviene dal nord Italia, ed è per questo motivo che Mitsubishi Electric ha deciso di garantire la propria offerta formativa anche ai professionisti del centro-sud Italia.

Grazie all’apertura del nuovo training centre, nel 2017 Mitsubishi Electric prevede di erogare formazione (tecnica e non) a un totale di circa 6.600 persone. Inoltre, l’azienda attiverà dei moduli di formazione via web e organizzerà delle sessioni formative per le agenzie sparse sul territorio nazionale. Infine, le soft skill si aggiungeranno al pacchetto dei contenuti trasmessi ai partecipanti, che al momento includono tematiche tecniche, normative, ambientali, comportamentali, commerciali, progettuali e di sicurezza.

“L’apertura del nuovo training centre conferma l’intenzione dell’azienda di continuare a investire nella formazione professionale offrendo ai diversi professionisti gli strumenti utili per rafforzare la loro conoscenza e la loro professionalità”, dichiara Walter Rebosio, Technical & Training Department Manager della Filiale Italiana di ‎Mitsubishi Electric. “Non potevamo quindi non ampliare la nostra presenza e la nostra offerta formativa anche nel centro-sud Italia: grazie ai nuovi uffici e al nuovo training centre, saremo presenti sempre più sul territorio italiano per fornire il nostro supporto a tutti i professionisti che vogliono essere sempre aggiornati e al passo con i continui cambiamenti del mercato”. “Ma non è tutto,” continua Rebosio, “l’offerta formativa di Mitsubishi Electric per il 2017 è ancora più ampia e innovativa: infatti prevede, oltre all’ampliamento delle sessioni via web (WebEx), una nuova proposta per gli operatori del settore basata sulle soft skills, che unisce l’apprendimento tecnico ad un focus sullo sviluppo di capacità relazionali e comunicative che metta al centro il cliente finale, questa nuova strategia formativa è stata progettata e strutturata in collaborazione con Cegos, un partner qualificato e di sicura esperienza nella formazione professionale. Inoltre, Mitsubishi Electric propone un percorso formativo in sinergia e collaborazione con diversi partner tecnologici. In questo ambito si distingue il progetto formativo sull’applicazione delle pompe di calore, studiato e realizzato con Fronius, produttore nel settore degli inverter fotovoltaici, con l’obiettivo di fornire competenze di eccellenza nel settore impiantistico integrato delle fonti energetiche rinnovabili”.