Datalogic ri-lancia il Master per laureandi e laureati

Dopo il successo dello scorso anno, la società, in collaborazione con Randstad presenta il Master in Software Design per l’inserimento di nuove figure nel team Datalogic

Datalogic, specialista nei settori dell’acquisizione automatica dei dati e dell’automazione industriale, presenta il Master in Software Design, in programma dal 2 al 31 marzo 2017 e riservato a 11 laureandi e neolaureati in Ingegneria Informatica, Elettronica e Matematica (dai 25 ai 34 anni), provenienti da tutta Italia.

Dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione, con il Master in Mechanical Engineering, si rinnova la collaborazione tra Datalogic e Randstad, la multinazionale olandese specializzata in ricerca, selezione e formazione di risorse umane, che ha selezionato e raccolto le candidature prima di arrivare al numero finale e che seguirà Datalogic nell’attività di formazione e assunzione.

L’esperienza dell’anno passato ha portato all’inserimento diretto di sei risorse, a conferma del fatto che Datalogic, azienda radicata nel territorio emiliano da 45 anni e che già impiega oltre 570 persone nella sola provincia di Bologna, di cui quasi 200 nella divisione R&D, continua a far crescere giovani talenti e a scommettere sulle competenze e le professionalità che vengono formate dall’Università di Bologna.

Il Master, dunque, che durerà 184 ore ed è completamente gratuito, è finalizzato all’inserimento di giovani laureandi nelle aree di Ricerca & Sviluppo e si svolgerà direttamente presso gli stabilimenti bolognesi del Gruppo.

Il corso si comporrà di lezioni frontali e progetti sperimentali, sotto la guida del personale

interno di Datalogic e affronterà tematiche di architetture Embedded, programmazione ad oggetti in C++, OS/driver, Linux & Yocto, reti e connettività.