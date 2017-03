Plustek a CeBIT 2017

L’azienda presenterà diverse proposte in ambito scanner per l’ufficio, soluzioni mobili e molto altro

Plustek, azienda attiva nell’ambito delle soluzioni di imaging e per la videosorveglianza, sarà presente al CeBIT di Hannover per presentare le sue ultime novità.

All’interno dello stand di Plustek (pad. 3, stand F29) i visitatori della kermesse potranno, infatti, vedere in anteprima europea e toccare con mano il nuovissimo eScan A250, un innovativo scanner documentale stand-alone che semplificherà le operazioni di ricerca e condivisione delle informazioni all’interno dell’azienda e che sarà disponibile in tre versioni (Essential, Professional, Enterprise) per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di utenza. Basato su Android, il nuovo eScan A250 non necessita di essere collegato a un PC per funzionare e va ad affiancarsi al pluripremiato eScan A150, che fa parte della stessa linea.

Nell’ambito delle soluzioni office, Plustek esporrà numerosi modelli, tra cui SmartOffice PS30D, un piccolo e compatto scanner documentale A4 ADF con funzionalità multiple e velocità fino a 18 ppm in modalità colore.

Particolarmente ricca sarà poi la sezione dedicata agli scanner portatili, tra cui saranno esposti il modello MobileOffice S410, una soluzione portatile che si alimenta via USB e in grado di digitalizzare velocemente diversi tipi di documenti fino all’A4, e MobileOffice S601, uno scanner USB piccolissimo e perfetto per la scansione di card, tessere e biglietti da visita.

Completeranno la ricca vetrina di Plustek lo scanner per libri OpticBook A300, in grado di digitalizzare anche tomi di spessore elevato senza doverli slegare o smantellare, inclusi libri preziosi e di valore, e SecureScan X150, uno scanner dedicato ai documenti MRTD (Machine Readable Travel Documents).