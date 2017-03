ITIL Foundation Conference: evento formativo per Npo Sistemi

La certificazione finale ITIL – Foundation disponibile in una modalità nuova e con decenti certificati

Npo Sistemi organizza nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2017 un evento formativo che prevede la certificazione ITIL – Foundation.

“Abbiamo strutturato questa iniziativa – ha illustrato Stefano Lombardi, Direttore Marketing di Npo Sistemi – per permettere di ottenere la certificazione ITIL riconosciuta a livello internazionale attraverso il primo corso di formazione erogato in stile congress. L’iniziativa è rivolta all’IT Management, all’IT Support Staff, agli IT Consultant, ma anche ai Business

Manager, Business Process Owner, IT Developer, Service Provider e System Integrator”.

Il training, che si svolgerà nell’Aula Agorà presso l’Hotel 4*ForYou di CernuscoS/Naviglio (MI), introduce i principi e gli elementi chiave dell’IT Service Management (ITSM) basato su ITIL.

I processi ITIL sono adottati a livello mondiale e rappresentano di fatto, a oggi, lo standard di riferimento per le organizzazioni IT. La durata del corso è pari a tre giorni, comprendendo la preparazione all’esame e l’esame stesso. Al termine della terza giornata di corso si terrà l’esame per la certificazione ITIL riconosciuta a livello internazionale. Il superamento dell’esame di certificazione è propedeutico per il corso ITIL 2011 “Intermediate Level”.

“Si tratta – ha illustrato Lombardi – del primo corso di formazione ITIL erogato a una platea di 35 partecipanti attraverso un approccio innovativo e a un costo che è circa la metà rispetto ai training standard che rilasciano una simile certificazione. Il nostro metodo prevede due docenti qualificati che guideranno all’interno del mondo dell’IT Service Management: uno parlerà alla platea, l’altro interagirà direttamente con ognuno dei partecipanti. Il primo giorno di corso, alle ore 9:00, i partecipanti saranno accolti all’ingresso dell’hotel 4*ForYou per la registrazione e la consegna dei Badge. Alle 9:30 inizierà il corso. Durante i 3 giorni di congress sono previsti momenti di relax e networking con pranzi, aperitivi e coffee break, per permettere ai partecipanti di relazionarsi tra loro. Il terzo giorno, il 19 maggio, dalle ore 16:00 ci sarà l’esame di certificazione finale ITIL – Foundation”.

Alla fine di questo evento formativo di tre giorni si saranno appresi i metodi su come disegnare e implementare un servizio IT capace di creare valore per il business, ridurre i costi e aumentare la produttività facilitando il raggiungimento dei risultati. Inoltre sarà possibile comprendere i processi principali, le relazioni, i benefici e le sfide di ITIL 2011, capire come questi processi contribuiscono a creare un’organizzazione IT gestibile e apprendere le più importanti definizioni su ITIL 2011.

Infine, si accederà a un vocabolario standardizzato e soprattutto sarà possibile passare l’esame per la certificazione ITIL (riconosciuta a livello internazionale), propedeutico per il corso ITIL 2011 “Intermediate level”.