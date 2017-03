Canon: la stampa grande formato per il mondo dell’Architettura e delle Costruzioni a MADE EXPO 2017

Canon esporrà al Padiglione10 MADE Software Tecnologie e Servizi, Stand L21

Canon, specialista mondiale in soluzioni di imaging, rinnova la sua partecipazione alla manifestazione MADE EXPO 2017 in partnership con Altinia Distribuzione.

La fiera, che si svolgerà dall’8 all’11 marzo 2017 presso Rho Fiera Milano, è una biennale internazionale dedicata al mondo dell’Architettura e delle Costruzioni: una vera e propria piattaforma di incontro tra aziende, progettisti e operatori del settore capace di offrire una visione multi-specializzata su materiali, sistemi costruttivi, serramenti, finiture e superfici.

La presenza di Canon a questo importante appuntamento, insieme ai propri Partner certificati – Blu3 programma ufficio, Dap, SB Solution, Tecnica snc -, si concretizzerà nell’esposizione di una vasta gamma di hardware, software e servizi per la stampa grande formato in ambito CAD.

In particolare, i visitatori avranno l’opportunità di vedere in azione le due soluzioni a 5 colori Canon imagePROGRAF iPF770 MFP e imagePROGRAF iPF670 MFP, dedicate alla stampa grande formato in-house e CAD. Munita di uno scanner da 36 pollici, iPF770 MFP L36 è la soluzione ideale per le imprese di architettura, ingegneria e costruzioni con esigenze di stampa a volumi medio-bassi. iPF670 MFP L24, invece, è provvista di uno scanner da 24 pollici e è pensata per piccole imprese e scuole che necessitano di strumenti per acquisire, copiare e stampare facilmente documenti.

Infine sarà a disposizione dei visitatori imagePROGRAF iPF785 MFP, un sistema completo e versatile per la gestione di flussi di lavoro con funzioni di scansione, copia, archiviazione e distribuzione di documenti di grande formato.

“Siamo lieti di tornare a MADE EXPO, una fiera che ci consentirà di far conoscere a un pubblico altamente diversificato e qualificato le straordinarie potenzialità delle nostre soluzioni grande formato e svelarne, insieme ai nostri partner, i vantaggi concreti in termini di efficienza, produttività e qualità – ha dichiarato Walter Bano, Industrial and Production Solutions Director di Canon Italia –. Le soluzioni Canon imagePROGRAF sono ideali per settori come quello dell’edilizia, dell’ingegneria civile, dell’architettura che richiedono elevati livelli di funzionalità e flessibilità, in combinazione con una reale semplicità d’uso e dimensioni compatte. Il nostro obiettivo in Canon è proprio quello di offrire ai nostri clienti e partner le migliori soluzioni per rispondere a ogni loro esigenza”.