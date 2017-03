Avidsen lancia una nuova gamma di telecamere IP WiFi

Installazione Plug & Play, sicurezza e gestione agile per i tre nuovi dispositivi

Sempre di più il tema della sicurezza del cittadino nel suo habitat è al centro di iniziative legislative che prevedono sgravi fiscali per specifici interventi. Iniziative che sono accompagnate dalla diffusione di dati sempre più preoccupanti riguardi ai furti, come dimostrato da una recente ricerca del portale Info Data. Il bonus sicurezza è previsto dalla Legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 982, legge 28 dicembre 2015, n. 208) e prevede un credito d’imposta per chi ha installato sistemi di videosorveglianza digitale e sistemi di allarme in casa o per chi sottoscrive contratti con istituti di vigilanza.

Attenta a tutto ciò che investe la realtà quotidiana, Avidsen, società specializzata nello sviluppo di sistemi elettronici e digitali innovativi di semplice utilizzo per la casa, ha annunciato la nuova gamma di telecamere IP composta da tre modelli: tutti con installazione Plug and Play, collegabili a internet in modalità Wi-Fi, con una risoluzione di immagine fino a 1280×720 pixel, ottimizzazione per la visione notturna e opzione invio via email e notifica sul cellulare per rilevamento di rumori o movimento.

Ciascuna delle tre videocamere che compongono la nuova serie presenta poi delle singole peculiarità.

Telecamera IP WiFi da esterno (rif. 123287)

A richiesta può essere dotata di slot per Video Storage Card microSD fino a 128 Gb. Ha un design compatto e una gestione fino a 16 camere da medesima applicazione, e un sistema arrayled di illuminazione in notturna. Oltre a un rilevatore ottico CMOS ¼’’ a colori, e a un angolo di visione di 71°, la telecamera, di concezione robusta, è progettata per resistere a condizioni esterne complesse (-20°C a 60°C) e si collega a Internet tramite Wi-Fi.

Telecamera Wireless IP (rif. 123380)

Questo modello, a richiesta, può essere dotato di slot per scheda di memorizzazione video microSDHC fino a 128GB.

Ha un sensore ottico CMOS ¼ ” a colori, con angolo di visione di 70°, e comunicazione audio bidirezionale. A sua volta si collega anch’essa a Internet tramite Wi-Fi.

Telecamera IP WiFi Motorizzata (rif. 123382)

La videocamera motorizzata 123382 si collega a Internet tramite cavo RJ45 o WiFi e presenta un rilevatore ottico CMOS ¼’’ a colori, con angolo di visione di 62.6°.

È munita di LED a infrarossi per una nitida visione notturna e di un sensore di luminosità (portata 10m). A richiesta anche uno slot per Video Storage Card microSD fino a 128GB. Corsa orizzontale (per 350°) e corsa verticale (per 120°).