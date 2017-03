Retail: Salewa si affida a Cegid

Il marchio tecnico dedicato all’alpinismo e alla montagna snellisce e ottimizza i processi di gestione dei negozi grazie alla soluzione Yourcegid Retail

Cegid, azienda nella trasformazione digitale delle imprese, presenta il progetto realizzato con successo insieme a Salewa, marchio tecnico dedicato all’alpinismo e alla montagna.

Parte del Gruppo Oberalp – storico Gruppo a cui appartengono numerosi brand sportivi tra cui Dynafit e Wildcountry e che distribuisce in Italia marchi prestigiosi tra i quali Speedo, Fischer, Spyder e ultimamente Under Armour – Salewa, ha selezionato la soluzione Yourcegid Retail per la gestione di 44 negozi in 5 Paesi: Italia, Austria, Germania, Svizzera e Spagna. Sin dalla sua fondazione nel lontano 1935, Salewa si è sempre contraddistinta per il forte spirito innovatore, non solo creando prodotti rivoluzionari che hanno contribuito a far evolvere l’alpinismo nel mondo, ma anche adottando modelli di business e proponendo servizi all’avanguardia ai propri clienti. Dopo un’espansione piuttosto rapida e l’apertura di negozi monomarca a partire dal 2002, l’azienda trentina ha lavorato strenuamente a partire dal 2015 per rilanciare il brand, affermandosi oggi nei settori dell’abbigliamento, della calzatura e dell’attrezzatura per gli appassionati della montagna.

Per fronteggiare la crescita esponenziale degli ultimi anni e il trend della digitalizzazione, sempre più cruciale in ambito retail e soprattutto nel mondo dell’abbigliamento, Salewa aveva bisogno di una soluzione in grado di snellire e ottimizzare i processi di gestione dei negozi e soprattutto di un prodotto in grado di superare i confini geografici.

Yourcegid Retail: la risposta perfetta

Salewa ha trovato la risposta alle proprie esigenze in Yourcegid Retail. Questa soluzione, infatti, permette all’azienda di migliorare i processi di gestione interna e contestualmente offrire servizi a valore aggiunto al consumatore finale nei suoi punti vendita distribuiti in Europa.

Yourcegid Retail consente, infatti, di:

Disporre di dati sempre aggiornati e aggregati centralmente , in tempo reale;

, in tempo reale; Prevedere una gestione completa e lineare dello stock : proposta dell’ordine, ordine, invio, conferma dei carichi, dati sui resi, visualizzazione dei trasferimenti e vendite;

: proposta dell’ordine, ordine, invio, conferma dei carichi, dati sui resi, visualizzazione dei trasferimenti e vendite; Gestire il CRM mantenendo lo storico dei clienti e con la possibilità di concludere, a breve, l’integrazione con Dynamics, la soluzione ERP di Microsoft;

mantenendo lo storico dei clienti e con la possibilità di concludere, a breve, l’integrazione con Dynamics, la soluzione ERP di Microsoft; Impostare l’anagrafica Cliente e renderla attiva e accessibile anche da Paesi diversi;

e renderla attiva e accessibile anche da Paesi diversi; Disporre di un programma loyalty , nuovo e automatizzato, condiviso tra Paesi, prima non esistente;

, nuovo e automatizzato, condiviso tra Paesi, prima non esistente; Gestire l’inventario e i rifornimenti dei punti vendita ;

; Inviare report specifici sul venduto per singolo negozio oltre a redigere analisi ad hoc contenenti informazioni diverse a seconda dei destinatari, con indicazioni su budget, prodotti più venduti, confronti tra Paesi e per realizzare analisi sulle performance dei venditori.

Benefici tangibili

Il progetto è partito a marzo 2013 e conta oggi 44 negozi in Italia, Austria, Germania, Svizzera e Spagna. Dall’implementazione di Yourcegid Retail Salewa ha riscontrato un deciso miglioramento della gestione dei singoli negozi nonché la possibilità di ottenere informazioni puntuali sul venduto o mettere a confronto diversi Stati. L’azienda ora dispone di insight fondamentali per migliorare la strategia di business, di produzione e vendita.

Conoscere meglio il proprio negozio ma anche i propri consumatori ha innescato un circolo virtuoso per cui anche l’esperienza di acquisto risulta oggi più coinvolgente, moderna pur nella tradizione e nella riconosciuta qualità del brand Salewa.

“Il prodotto non è più tutto e la digitalizzazione ne è la dimostrazione. Conoscere un cliente, i suoi gusti e offrire un’esperienza di acquisto che esuli dal mero oggetto fisico è oggi fondamentale per rimanere competitivi sul mercato” dichiara Sylvain Jauze, International Operations Director Cegid. “Brand come Salewa testimoniano come tradizione e innovazione possano combinarsi per creare un binomio perfetto, dove sono le più recenti tecnologie a far procedere la tradizione. Siamo estremamente orgogliosi di questa collaborazione, segno che le nostre soluzioni e la nostra vision di mercato sono in grado di indirizzare le esigenze di importanti brand nazionali e soprattutto supportarli nel loro cammino di espansione internazionale. Siamo fiduciosi che questo non sarà che l’inizio,” continua Jauze.

Progetti futuri

I risultati dell’implementazione della soluzione Yourcegid Retail sono stati talmente positivi che Salewa ha già pianificato la prossima estensione del progetto alle nuove aperture dei negozi spagnoli a cui si aggiungeranno anche nuovi franchising in Italia. Il progetto dovrebbe, poi, essere esteso anche ad un altro marchio del Gruppo – Under Armour – per l’inaugurazione dei primi venti punti vendita in Italia.