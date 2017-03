NEC presenta Solutions Zone

La piattaforma si rivolge ai diversi mercati verticali offrendo soluzioni chiavi in mano ai clienti e partner di NEC

NEC Solutions Zone lanciato da NEC Display Solutions Europe è uno strumento di informazione e networking gratuito basato sul web per utenti finali professionali, distributori, ecopartner e rivenditori NEC. La piattaforma supporta supplier e partner pan-europei e locali. Fornendo case study dettagliati di installazioni effettuate in una vasta gamma di scenari, la piattaforma mostra agli utenti i servizi a valore aggiunto forniti dal sistema di ecopartner NEC.

La piattaforma copre molti diversi settori verticali: aviation, transportation, cinema, corporate office, Digital out of Home (DooH), education, healthcare, retail ecc. Essa offre ai vendor Partner più decentrati l’opportunità di mostrare i propri prodotti, soluzioni e servizi, dando ai clienti finali una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere.

Quando si parla di applicazioni display, i diversi settori verticali spesso hanno richieste che vanno oltre l’hardware della tecnologia display. La maggior parte delle applicazioni necessitano di numerosi prodotti aggiuntivi come per esempio media player, applicativi software, altoparlanti, stand, staffe, supporti per montare i display o i proiettori. La piattaforma NEC Solutions Zone permette di combinare prodotti supplementari già testati e approvati con la tecnologia display NEC per creare delle soluzioni su misura.

“In NEC, manteniamo un dialogo costante con i nostri utenti finali, system integrator, terze parti, vendor decentrati e partner di servizi per creare soluzioni display future-proof e scalabili. La piattaforma NEC Solutions Zone è il risultato di tutte queste conversazioni e dell’esperienza accumulata in 15 anni di lavoro nel digital signage e nelle installazioni A/V. Ascoltando le loro richieste, abbiamo creato una piattaforma, che amplia la scelta di soluzioni che possono funzionare con la tecnologia display NEC nei diversi settori verticali. Questo permette ai clienti di creare un pacchetto perfetto per i loro desiderata in ogni ambito” commenta Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division.

La piattaforma, che testimonia un chiaro impegno di NEC nei confronti dei suoi partner, genererà una soluzione di mutuo vantaggio per tutte le parti coinvolte. Essa aiuterà a generare lead per la tecnologia display NEC così come offerte per i membri di Solutions Zone. Gli altri vantaggi includono:

Differenziazione dalla concorrenza grazie al supporto ed alla facilitazione del complesso processo di vendita delle soluzioni

Costituzione di una potente piattaforma incrociata, che può essere resa facilmente disponibile ad una audience allargata

Collegamento e comunicazione diretta dei partner con nuovi clienti B2B

Acquisizione di nuovi clienti da parte dei partner

Tim Deutschmann, Sales Manager Reseller & Solutions di Littlebit Technology AG, commenta: “NEC Solutions Zone conferma l’impegno di NEC nell’aiutare i propri partner a soddisfare le richieste di società di tutte le dimensioni ed in tutte le industrie specifiche. Questa piattaforma collaborativa ci metterà in una posizione di leadership nel mercato in qualità di supplier privilegiato per il canale indipendente. Questa è un’area dove abbiamo già visto una domanda non ancora soddisfatta per tecnologie innovative.”