VIA presenterà la scheda OPS VIA VTS-8589 al prossimo Embedded World 2017

Flessibile e dal design ultra-compatto, la nuova scheda sarà esposta presso lo stand VIA (Stand #2-551, Hall 2)

Il modulo OPS VIA VTS-8589 di VIA Technologies sarà protagonista al prossimo Embedded World che si terrà a Noribmerga, dal 14 al 16 marzo.

VIA VTS-8589 è compatibile con la specifica Intel OPS (Open Pluggable Specification) e può essere utilizzato con tutti gli schermi OPS senza la necessità di alimentazione o connessione aggiuntive. Per velocizzare ulteriormente i tempi di testing e di sviluppo il modulo può essere abbinato alla scheda VTS-8592 OPS I/O che include una porta HDMI, due porte USB 2.0, un connettore audio e tasti di accessione/spegnimento e reset. Sono inoltre disponibili chassis personalizzati per lo sviluppo di moduli OPS completi.

“La compatibilità del modulo VIA VTS-8589 con gli schermi OPS conferma la grande flessibilità del nostro portfolio dedicato al digtal signage – ha dichiarato Richard Brown, VP International Marketing, VIA Technologies -. Grazie al design personalizzabile e ai bassi consumi, il modulo garantisce le prestazioni, le funzionalità e l’affidabilità necessarie anche per le applicazioni di digital signage più complesse”.

VIA VTS-8589 è disponibile in due versioni: con un processore NXP i.MX 6QuadPlus da 1.0GHz, oppure con un processore NXP i.MX 6Quad Cortex-A9 SoCs da 1.0GHz. La sezione I/O include una memoria flash eMMC da 8GB, 2GB di memoria SDRAM DDR3, Wi-Fi integrato, Gigabit Ethernet, uno slot per Micro SD e due porte USB 2.0. Il connettore OPS può comunicare con una porta HDMI, due porte USB.20, una porta UART, una GPIO e una audio, e con il cavo di alimentazione a 12~19V.

È disponibile anche un pacchetto di sviluppo software ottimizzato per Linux che include una guida utente per creare un’immagine di sistema, il kernel 4.1.15 e i codici sorgenti del bootloader per il processore NXP i.MX 6QuadPlus SoC oppure il kernel 3.10.53 e i codici sorgenti del bootloader per il processore NXP i.MX 6Quad SoC. Il pacchetto di sviluppo software per Linux (BSP) consente di sviluppare soluzioni digital signage con HTML5, e include la decodifica video con accelerazione hardware per Chromium. Ulteriori personalizzazioni software sono disponibili su richiesta.