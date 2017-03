Fortinet: nuovo programma dedicato ai Managed Security Service Provider

Il MSSP di Fortinet offre accesso, strumenti avanzati e supporto del mercato

Fortinet, specialista globale in soluzioni di cybersicurezza, lancia un nuovo programma pensato per mettere a disposizione dei Managed Security Service Provider (MSSP) gli strumenti, le competenze, la formazione e il supporto necessari per accelerare crescita e capacità di realizzare profitti, consolidare la loro posizione sul mercato ed offrire ai clienti servizi di sicurezza all’avanguardia.

Il MSSP Partner Program di Fortinet offre benefici esclusivi che consentono a chi vi aderisce di sviluppare, servire ed espandere la propria offerta di servizi di sicurezza grazie a:

• Accesso alla rete di sviluppatori di Fortinet, alla documentazione ufficiale, alle API e ai tool sviluppati originariamente per uso interno al fine di sbloccare le feature avanzate e le funzionalità di personalizzazione dei prodotti e le soluzioni Fortinet.

• Training online autonomo con corsi specifici personalizzati a seconda del ruolo per aiutare a formare la forza vendita e il personale tecnico.

• Supporto marketing, commerciale e tecnico, con gestione da parte di account dedicati, accesso ai programmi beta di Fortinet e ad eventi esclusivi.

“Avendo di fronte un panorama di minacce sempre più ostile, le aziende di ogni dimensione sono in difficoltà quando si tratta di proteggere dati sensibili e investimenti tecnologici – afferma Stephan Tallent, Senior Director, Managed Security Service Providers di Fortinet -. Queste sfide stanno convincendo molte aziende a cercare security service provider in possesso delle competenze tecniche e delle offerte di sicurezza avanzata in grado di soddisfare le proprie esigenze di business. Il nuovo MSSP Program di Fortinet conferma ulteriormente gli investimenti e l’impegno che da sempre dedichiamo al successo dei nostri MSSP partner ed alla sicurezza dei loro clienti”.

Il MSSP Partner Program di Fortinet è pensato per consentire ai MSSP di espandere la propria offerta e mantenere un vantaggio competitivo, fornendo nel contempo gli asset e l’assistenza per supportare i rivenditori e i system integrator che intendono entrare nel mercato dei managed security service. Chi partecipa al programma dedicato ai partner otterrà un accesso esclusivo ai servizi Fortinet che consentono ai MSSP di sviluppare un’ampia gamma di servizi di sicurezza da offrire ai propri clienti, incrementando nel contempo la loro produttività e la capacità di generare sempre più profitti.