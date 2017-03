Veeam Software incontra il canale

A Roma e Milano due giorni per il Partner Summit

Veeam Software, fornitore di soluzioni per l’Availability for the Always-On Enterprise, ha organizzato il 7 e il 9 marzo il proprio Partner Summit italiano.

“La nostra attenzione al canale si conferma essere massima e di assoluta rilevanza: dobbiamo ai nostri 2500 partner il continuo successo di Veeam in Italia e la nostra affermazione sempre più preponderante sul mercato locale – ha dichiarato Albert Zammar, Vice President Southern EMEA Region di Veeam Software -. Grazie al canale quella di Veeam si conferma ormai tra le più note soluzioni adottate dalle aziende moderne, oggi consapevoli dell’imprescindibilità della disponibilità di dati e applicazioni per un business operativo sempre ed ovunque. Inoltre sempre grazie alle strategie messe in atto coi nostri partner nel 2016 il nostro parco clienti è aumentato di circa il 40% rispetto allo scorso anno, ed i ricavi totali hanno registrato un incremento del 29%, dato leggermente superiore alla media globale di Veeam che si è attestata al 28%”.

“Durante il Partner Summit – prosegue Lara Del Pin, Channel Manager di Veeam Software – ci siamo concentrati sull’obiettivo di cogliere insieme al canale l’opportunità del Cloud, condividere la strategia per il 2017 e coinvolgere i nuovi partner che hanno iniziato a far parte del canale Veeam. Tutte le aziende devono essere preparate a gestire e prevedere il downtime: succede e se ne legge spesso. Veeam mette a disposizione tecnologia, formazione e, a partire dal mese di Aprile, anche una promozione economicamente molto interessante come ulteriore supporto sui suoi Partner di Canale e ai loro clienti, per intraprendere il viaggio nel Cloud e garantire un business Always-On”.

La giornata milanese e quella romana sono state anche l’occasione per assegnare i premi “Veeam ProPartner of the Year Awards 2016”, conferiti ai Partner che più si sono distinti per l’impegno verso la software company. Quest’anno alle classiche categorie si è aggiunto anche un riconoscimento al miglior Veeam Cloud & Service Provider, a conferma della direzione intrapresa dall’azienda di promuovere concretamente questo segmento. Di seguito l’elenco dei vincitori:

· Vincitori del premio “Fastest Growth of the Year”: R1 e Vidata – Motivazione: per aver registrato il maggiore aumento nelle vendite di prodotti Veeam durante l’anno.

· Vincitori del premio “Most Significant Project of the Year 2016”: Ergon e BeTeam – Motivazione: per essersi differenziati nell’individuazione, gestione e chiusura di progetti rilevanti nell’area Enterprise e Commercial.

· Vincitori del premio “Best SMB Partner of the Year 2016”: PC Service e Var Group – Motivazione: per aver conseguito il miglior risultato in termini di fatturato e di numero di transazioni nella categoria delle PMI.

· Vincitori del premio “Best VCSP Partner”: TIM e Elmec Informatica – Motivazione: per aver scelto di costruire i propri servizi di backup gestito utilizzando come standard la tecnologia Veeam

Quest’anno si sono riconfermati anche i Premi “Disti’s Choice Award 2016” in cui sono stati proprio i distributori di Veeam a segnalare quali Partner abbiano maggiormente contribuito al raggiungimento dei migliori risultati in termini di successo nella promozione e nella vendita di soluzioni Veeam. Per quanto riguarda la collaborazione tra distributore e reseller, V-Valley ha scelto di premiare Grafidata e Insight Technology Solutions, Computer Gross ha selezionato Filippetti ed Errevi System, mentre Systematika ha voluto conferire il riconoscimento a R1 e ACS Data Systems.