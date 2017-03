Passenger Terminal EXPO 2017: NEC mostra l’aeroporto del futuro

PTE è il principale appuntamento internazionale per il settore aeroportuale con visitatori provenienti da più di 90 paesi diversi

In occasione di Passenger Terminal EXPO (PTE), che si terrà ad Amsterdam i prossimi 14-16 marzo, NEC Display Solutions Europe mostrerà le sue soluzioni avanzate display per gli aeroporti.

I visitatori dello stand NEC a PTE saranno condotti in un viaggio visual attraverso l’aeroporto della prossima generazione, con applicazioni display dedicate ad ogni fase del viaggio. Sarà possibile scoprire come le soluzioni FIDS (Flight Information Display System) basate sul cloud modelleranno il futuro, interagiranno con il way-finding e soprattutto sarà possibile vedere il nostro nuovo concept dell’area degli arrivi. NEC sfrutta la mediatecture – l’unione di spazi fisici e digitali – per soddisfare i bisogni dei passeggeri mantenendo alti i livelli di redittività degli aeroporti.

NEC mostrerà anche come l’integrazione delle superfici digitali, all’interno degli spazi architettonici, offre un maggior potenziale creativo per il mondo dell’advertising e del retail. Grazie all’utilizzo di superfici display digitali perfettamente modulari, che garantiscono la massima flessibilità, NEC sta cambiando il modo in cui vengono utilizzati i media digitali all’interno degli aeroporti. Architetti e designer hanno a disposizione superfici di diverse forme e dimensioni e possono trasformarle in schermi digitali per cambiare completamente il tipo di informazione visual all’interno dell’aeroporto.

Presso lo stand NEC saranno esposti:

Una piattaforma di computo di nuova generazione Flight Information Display System (FIDS), che utilizza display digitali integrati con moduli Raspberry Pi. Una piattaforma di calcolo potente ed estremamente affidabile, che offre un’eccellente value-for-money.

Un nuovo straordinario concetto di area arrivi e check-in, che dimostra come il digitale si sposi con l’architettura. Soluzioni che sfruttano display ad elevata risoluzione per supportare meglio il brand delle compagnie aeree ed allo stesso tempo serva per veicolare informazioni ed entertainment, migliorando l’intera esperienza del viaggiatore grazie ad un utilizzo creativo della tecnologia a LED a passo fine e LCD.

Soluzioni per migliorare l’esperienza dei passeggeri al di fuori del terminal con display digitali sul bordo stradale e intermodali.

Una zona di way-finding dedicata con strategie digitali di way-finding statico ed interattivo per assicurare ai passeggeri un’esperienza assolutamente smooth. Un mix di tecnologie LCD e LED in grado di animare il signage statico tradizionale.

Soluzioni digitali per la sicurezza negli aeroporti, come per esempio la nuova generazione di Centro per il Controllo Operativo Aeroportuale ed il riconoscimento facciale, che migliorano l’efficienza operativa e aiutano a facilitare l’ADCM (Airport Collaborative Decision Making).

Richard Wilks, Global Aviation Business Development Manager di NEC Display Solutions, commenta: “Gli aeroporti devono attrarre un numero sempre maggiore di passeggeri, assicurare un’esperienza di viaggio senza problemi oltre che memorabile e contemporaneamente aumentare i profitti. L’elemento chiave per raggiungere questo equilibrio è creare un percorso visual efficiente attraverso l’aeroporto. Grazie alle innovative soluzioni display ed al concetto di mediatecture mostrato a PTE vogliamo aiutare gli aeroporti a ridurre i livelli d’ansia dei loro passeggeri e trasformare il viaggio in aereo in un’esperienza facile ed eccitante”.