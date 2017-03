Marketing omnicale per le PMI

Disponibile da aprile mysuite, la nuova soluzione di axélero che offre alle piccole e medie imprese gli strumenti per gestire il business come una big company

axélero, Internet Company quotata sul mercato AIM Italia e market maker digitale che accompagna PMI, grandi aziende e Pubbliche amministrazioni nel percorso di digitalizzazione, lancia mysuite, un prodotto studiato per permettere alle piccole e medie aziende di controllare la propria presenza sul mercato e la relazione con la base clienti con un’unica piattaforma. mysuite è una soluzione integrata e personalizzabile in cui confluiscono tutti gli strumenti marketing, come quelli utilizzati dalle big company, che servono all’azienda per rendere semplice e veloce la gestione quotidiana del business. Mysuite, disponibile da aprile, sarà rilasciata anche nella versione app per consentire all’imprenditore di gestire il proprio business ovunque si trovi e in qualsiasi momento.

Alla creazione di un sito web strutturato e responsive, l’azienda potrà aggiungere una serie di servizi che permetteranno di garantire la migliore esperienza d’acquisto per il proprio consumatore. L’azienda potrà, ad esempio, attivare gli strumenti “inbound” per fare in modo che i visitatori del proprio sito diventino clienti. Gli strumenti offerti da mysuite consentono, infatti, di creare un database di contatti a cui l’azienda potrà attingere per inviare comunicazioni personalizzate e azioni di fidelizzazione mirata tramite mail, sms, sito e canali social. Dalla stessa piattaforma sarà possibile gestire l’agenda aziendale ottimizzando tempi e risorse, accedere alle funzionalità più avanzate di presa appuntamenti, prenotazioni di prodotti e servizi, richieste di contatto o di informazioni. I consumatori potranno ad esempio prendere un appuntamento dal parrucchiere prenotando direttamente l’agenda del collaboratore per un taglio all’ultima moda; riservare sul calendar dell’azienda il cambio gomme, o in un ristorante un tavolo per una cena, o ancora chiedere di essere richiamati dal consulente finanziario per avere più informazioni su un servizio, il tutto in autonomia e online, mentre l’azienda è avvisata con notifica.

mysuite consente anche di gestire e monitorare la presenza social, un’unica interfaccia per coordinare tutti i contenuti contemporaneamente su tutti i canali social e dove l’azienda può avviare campagne pubblicitarie per promuovere prodotti, coupon, carte regalo, offerte e molto altro in pochi click, senza dover utilizzare diverse piattaforme. Una funzione che mette in comunicazione l’e-commerce e i social in ottica omnicanale, per dare evidenza ai prodotti migliori, gestire le promozioni e impostare sconti particolari per i clienti più affezionati. Inoltre, per permettere di utilizzare il prodotto al massimo delle potenzialità, mysuite offre un servizio premium di consulenza marketing per affiancare passo dopo passo l’azienda, aiutandola ad interpretare i dati di utilizzo e di contatto, trasformandoli nella strategia di mercato più adeguata alle esigenze di business.