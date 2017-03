Splio e E-Fashion Software insieme per la customer experience nel mondo fashion retail

La collaborazione offrirà alle aziende retail una soluzione completa che sappia soddisfare le esigenze del mercato

Splio, software house internazionale proprietaria di Spring, innovativa Customer Experience Management Platform, annuncia di aver stretto una partnership con E-Fashion Software, società italiana attiva nella ricerca e sviluppo di soluzioni software integrate per il governo della Supply Chain del settore fashion.

La collaborazione tra le due aziende nasce, infatti, da una comune conoscenza ed esperienza del mercato fashion retail. E-Fashion Software, nata ufficialmente nella seconda metà degli anni ’90, si forma qualche anno prima con un’intensa attività di partecipazione nella realizzazione di sistemi informativi gestionali per aziende della moda e luxury. L’interesse verso il mondo del fashion ha portato poi l’azienda a concentrarsi su questo settore sviluppando così Waterfall, soluzione tecnologica flessibile, versatile, facile da mantenere e da arricchire su richieste specifiche, facilmente fruibile dalle aziende clienti, grazie alla presenza di numerosi moduli che si integrano con sistemi già esistenti.

Splio, presente sul mercato internazionale da ben 15 anni, con uffici in tutto il mondo e con una piattaforma esclusiva in grado di orchestrare processi di omnichannel customer experience, ha individuato in E-Fashion Software un partner ideale con lo scopo di offrire alle aziende retail una soluzione completa che sappia soddisfare tutte le esigenze del mercato. La scelta di iniziare questa collaborazione rientra nella strategia commerciale intrapresa da Splio che prevede la creazione di un ecosistema di partner qualificati.

Studiata per chi lavora nel marketing, la piattaforma CEM di Splio, Spring, offerta in modalità SaaS, è dedicata alla gestione della relazione con i clienti e alla customer experience. Oltre alla modularità, proposta per soddisfare aziende di diverse esigenze e dimensioni e per essere evolutiva nel tempo, il prodotto si contraddistingue per la centralizzazione della gestione dell’archivio dei dati. Spring è una tecnologia che si integra inoltre con tutti i sistemi aziendali per fornire al brand una visione a 360° del singolo cliente, che gli consente pertanto di fare azioni personalizzate e creare con lui un rapporto esclusivo. Moltissimi brand, sparsi in tre continenti, grazie a Splio hanno ripensato infatti in profondità la loro relazione con il cliente, studiandone il comportamento durante tutto il suo customer journey e fornendogli contenuti personalizzati e ritagliati in base ai gusti e alle preferenze.

“Anche se i nostri clienti appartengono a tante categorie merceologiche differenti, il mercato fashion retail rappresenta per Splio uno dei mercati più importanti, non solo per la forte esperienza maturata in questo settore, ma anche per la tipologia di esigenze che lo caratterizza, esigenze che vengono pienamente soddisfatte dalla nostra piattaforma di CEM” ha dichiarato Fabio Maglioni, Country Manager di Splio Italia. “La partnership con E-Fashion Software, una società dalla indubbia expertise, ci permette di rafforzare la nostra presenza nel settore retail, che rappresenta già una bella fetta della nostra customer base”.

“Per chi come noi fornisce soluzioni gestionali per il controllo della Supply Chain globale” ha dichiarato Consiglio Mega, Presidente di E-Fashion Software, “è fondamentale comprendere le evoluzioni del mercato e saperne interpretare al meglio le nuove esigenze, per fornire ai propri clienti gli strumenti ideali per la massimizzazione del business. Il consumatore detiene oramai le chiavi del rapporto con le griffe della moda, che seleziona con grande libertà e possibilità di scelta, derivatigli da una diffusione sempre più pervasiva delle nuove tecnologie. Abbiamo ritenuto che l’attenzione al consumatore, con tutto ciò che implica nei confronti degli strumenti operativi a supporto delle dinamiche omnichannel, dovesse diventare una componente fondante delle nostre soluzioni; in quest’ottica abbiamo individuato in Splio, player internazionale proprietario di un know-how di eccellenza consolidato in Spring, Piattaforma di CEM, il partner ideale per il supporto della nostra strategia”.

La collaborazione tra le due aziende non si tradurrà solo in un’offering congiunta, ma si esprimerà anche attraverso iniziative di comunicazione e marketing con lo scopo di ampliare la presenza nel mercato fashion e di raggiungere nuovi clienti. Tra le varie attività, ci sarà la sponsorizzazione di eventi, la partecipazione a convegni influenti nel settore fashion retail e la creazione di momenti di formazione e training che sappiano offrire ai marketer delle aziende retail fashion nuovi input e un supporto concreto.