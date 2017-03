Nuovi scanner documentali Fujitsu

Prestazioni elevate per ambienti di produzione ad alto volume di documenti

Fujitsu presenta due nuovi scanner documentali ideati appositamente per l’era della trasformazione digitale: fi-7700 e fi-7600 sono dedicati ad ambienti di produzione ad alto volume, scansionano in un solo processo documenti di diversi spessori e formati – fino al formato A3.

Il modello fi-7700 combina le due modalità di alimentazione piana e ADF (Automatic Document Feeder – Alimentatore Automatico di Documenti). Gli utenti possono caricare facilmente i documenti ruotando l’alimentatore (ADF) dello scanner fi-7700, adattandosi e sfruttando al massimo gli spazi lavorativi. Il percorso carta consente la digitalizzazione di documenti molto spessi. Il piano in vetro del modello fi-7700 è ideale per acquisire documenti fragili o fuori formato, come le riviste. Il modello fi-7600 presenta invece due pannelli pieghevoli per la scansione da sinistra a destra e da destra a sinistra.

I modelli fi-7700 e fi-7600 includono un processo di acquisizione istantaneo con prestazioni pari a 100 ppm / 200 ipm (formato A4 orizzontale, a colori, 200/300 dpi) e sono ottimizzati per la scansione centralizzata, con produttività giornaliera fino a 30.000 documenti. Il design ergonomico e le dimensioni compatte consentono il loro posizionamento in ambienti di produzione professionali e dipartimentali. Gli scanner sono flessibili, con una varietà di funzioni in grado di rendere più efficiente l’acquisizione di lotti misti.