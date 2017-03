Veeam presenta il programma VASP (Veeam Accredited Service Partner)

Un programma studiato per supportare le implementazioni più sofisticate presso i clienti

Veeam Software, fornitore di soluzioni per la Availability for the Always-On Enterprise, in occasione dell’ultimo Partner Summit italiano ha lanciato il nuovo Veeam Accredited Service Partner (VASP), un programma che mette in evidenza una lista selezionata di partner, system integrator e consulenti indipendenti in grado di offrire servizi professionali e implementazioni tecniche di alta qualità legate alle soluzioni Veeam. I membri VASP forniranno servizi di alta qualità per le soluzioni Veeam, portando le imprese a migliorare la propria affidabilità e ad assicurare valore aggiunto oltre che un ROI significativo dei propri investimenti tecnologici.

Come precedentemente annunciato il VASP, farà parte del Veeam ProPartner Program. Il nuovo programma offre numerosi benefici ai propri membri, tra cui:

· Maggiore visibilità: Veeam riconoscerà e promuoverà pubblicamente i membri VASP in quanto simbolo di eccellenza tecnica nell’ambito della fornitura di servizi altamente professionali per le soluzioni di Availability; per gli utenti finali sarà possibile effettuare una ricerca dei membri VASP sul sito di Veeam

· Più servizi tecnici: i membri potranno accedere a best-practice, alla documentazione nel Catalogo Servizi Veeam e alla documentazione tecnica, ed avranno a disposizione consulenti di prevendita dedicati.

· Presentazioni e Formazione: a prescindere dal livello di certificazione del Partner prima dell’ingresso nel VASP, verranno rese disponibili licenze Not-For-Resale (NFR) per testare l’Availability Suite in sessioni di formazione e di demo di prodotto.

· Co-branding e marketing: i membri VASP avranno a disposizione la documentazione per poter rispondere a richieste di quotazioni e potranno utilizzare loghi e banner per attività di promozione e marketing online.

Il livello delle capacità tecniche dei membri VASP è elevato, in quanto i partner hanno dimostrato di essere in grado di soddisfare gli standard richiesti da Veeam. Vi sono criteri specifici per ognuna delle quattro tipologie di membri VASP ed includono le certificazioni Veeam Certified Engineer (VMCE) e Veeam Certified Architect, oltre ad aver una comprovata capacità di gestire implementazioni su piattaforme multiple ed un team dedicato ai servizi professionali.