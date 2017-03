Var Group acquista il 57,5% del capitale di Globo Informatica

Una partnership all’insegna della digital transformation

Var Group acquisterà il 57,5% del capitale della società Globo Informatica. L’operazione verrà perfezionata entro il 31 marzo prossimo.

Globo Informatica è una società di It Consulting specializzata in soluzioni di business a supporto delle iniziative di Digital Transformation, abilitate da piattaforme software di vendors indicati come leaders nei Magic Quadrants nel campo dell’Enterprise Information Management (EIM), con cui l’azienda intrattiene consolidati rapporti di partnership strategica e certificazioni di lungo periodo. Globo informatica, con sedi a Torino e Milano, opera in tutta Italia con focus prevalente su clienti Enterprise del settore Finance (Banking e Insurance), che supporta nelle loro iniziative di Digital Transformation partecipando a progetti di scala europea di dematerializzazione dei processi core business, attraverso i propri Competence Center accreditati da certificazioni di valenza internazionale.

Grazie a questa acquisizione Var Group rafforza la propria posizione come operatore di riferimento nel mercato italiano della digital transformation, integrando nella propria offerta di soluzioni IT un know-how ad elevato contenuto consulenziale e di innovazione per il supporto alle iniziative di trasformazione digitale, che nei prossimi anni polarizzeranno gli investimenti delle medie e grandi imprese italiane, volti a semplificare e velocizzare i processi aziendali , ottenere un miglior governo delle informazioni e dei rischi di compliance e così rappresentando un significativo contributo al contenimento dei costi operativi.

Globo Informatica ha chiuso l’ultimo bilancio al 31 dicembre 2016 con ricavi per Euro 8,1 milioni (in crescita di oltre il 30% rispetto al precedente esercizio). I soci venditori della quota del 57,5% del capitale di Globo Informatica, Giovanni Bertolino e Gianfranco Vezzaro, continueranno ad indirizzare l’evoluzione e lo sviluppo della società, mantenendo il ruolo di soci ed amministratori.

La partnership è finalizzata a sviluppare sinergie commerciali ed operative tra le due società nell’area dell’Enterprise & Information Management e si inserisce nel piano di investimenti che Var Group sta sostenendo per sviluppare soluzioni che supportino la competitività delle aziende.