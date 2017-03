Fortinet amplia il Fabric-Ready Partner Program

L’ingresso di 8 nuovi partner tecnologici estende il Fortinet Security Fabric ad ambienti cloud, virtuali e software-defined

Fortinet, attiva nelle soluzioni di cybersecurity, annuncia l’ingresso di otto aziende leader sul mercato dell’information technology nel suo Fabric-Ready Partner Program. Questi nuovi partner estendono ulteriormente il Fortinet Security Fabric ad ambienti tradizionali, cloud, virtuali e software-defined, semplificando ulteriormente le installazioni di sicurezza multi-vendor per le aziende.

Tra i nuovi membri del Fabric-Ready Partner Program ci sono AlgoSec, Attivo Networks, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Nuage Networks di Nokia, Silver Peak, VeloCloud e Versa Networks.

Il Fabric-Ready Partner Program si basa sul solido ecosistema di alleanze tecnologiche Fortinet, aprendo le funzionalità del Fortinet Security Fabric a soluzioni complementari. I partner di questo programma verificano l’integrazione tecnologica con il Security Fabric, si impegnano a condividere le roadmap per una interoperabilità costante, e potranno beneficiare di iniziative congiunte di go-to-market.

A oggi, Fortinet ha raccolto nel Fabric-Ready Program Partner 22 aziende, tra i migliori provider tecnologici, chiamate ad offrire soluzioni pre-integrate ed end-to-end pronte all’implementazione, riducendo il peso del supporto tecnico e i costi per i clienti enterprise.

Collaborare per risolvere le sfide attuali di sicurezza IT

Le aziende stanno adottando nuove tecnologie e strategie infrastrutturali avanzate per consentire una crescita continua nel panorama competitivo dell’attuale economia digitale. La gran parte di queste organizzazioni ha implementato soluzioni di networking e sicurezza di vendor differenti, e questo mette i team IT nella condizione di dover integrare e operare in modo efficiente soluzioni multi-vendor in ambient eterogenei.

Il Fortinet Security Fabric consente ai clienti di massimizzare gli investimenti tecnologici già effettuati attraverso il Fabric-Ready Partner Program. Collaborando tra loro, le soluzioni dei partner Fabric-Ready possono fare leva sulle API (Application Programming Interface) Fortinet per raggiungere una profonda integrazione con il Fortinet Security Fabric. Questa integrazione estende ulteriormente le funzionalità del Security Fabric ad ambienti cloud, virtuali e software-defined e garantisce un’interoperabilità continua con le soluzioni e i servizi dei partner.

Come parte del programma, i partner si sottopongono a una verifica delle loro soluzioni con l’impegno di raggiungere una costante interoperabilità. Inoltre, i partner Fabric-Ready possono contare su iniziative congiunte di marketing e go-to-market da parte di Fortinet.

“Per difendersi in modo efficace dalle minacce attuali, è necessaria una risposta rapida e coordinata”, spiega John Maddison, Senior Vice President of Products and Solutions di Fortinet. “Il Fortinet Security Fabric ha la capacità di poter scalare lungo l’intera infrastruttura aziendale e consente una stretta integrazione con le soluzioni di altri security vendor attraverso il nostro Fabric-Ready Partner Program. Questo approccio aperto consente alle soluzioni di sicurezza di vendor differenti di condividere informazioni concrete di threat intelligence e mitigazione del rischio, estendendo ulteriormente la capacità di Fortinet e dei suoi partner di proteggere le aziende, dalla IoT fino al cloud. Fortinet accoglie con piacere i nuovi partner Fabric-Ready e il loro impegno a realizzare un futuro più sicuro per tutti i nostri clienti”.