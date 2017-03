Stop alle interruzioni con il nuovo switch Nightawk di Netgear

Pensato per garantire esperienze gaming e streaming fluide all’insegna di una user experience davvero friendly

E’ uno switch Layer 2 versatile e facile da configurare, ideale per gli appassionati di gaming e di streaming in HD il nuovo Switch Gaming e Streaming Nightawk S8000 a 8 porte (GS808E) di Netgear, fornitore di soluzioni di networking domestiche e per le pmi.

Nighthawk S8000 è un ottimo alleato per migliorare la connettività della rete casalinga, utile per collegare Playstation, Xbox, Wii, e altre console di gioco, all’insegna di una user experience pensata per venire incontro ai bisogni degli utenti.

“Con lo switch Gaming e Streaming Nighthawk S8000, NETGEAR supera il problema del sovraccarico delle reti wireless. Streaming video 4K, VR gaming e navigazione web non-stop ad alta velocità in tutta la casa sono fattori che stanno mettendo a dura prova il traffico delle reti domestiche, che spesso faticano a fornire connessioni affidabili e senza ritardi – afferma Richard Jonker, vice presidente SMB and Switching Product Line Management di NETGEAR -. Al di là del suo stile elegante, lo switch Nighthawk S8000 offre prestazioni fluide sfruttando un’interfaccia altamente intuitiva che rende l’installazione, la configurazione avanzata e l’ottimizzazione facili e veloci”.

Versatilità è la parola d’ordine: ogni porta Gigabit Ethernet dello switch Nighthawk S8000 può essere configurata in modo diverso e una volta personalizzati i parametri, questi possono essere salvati anche sullo switch e accessibili tramite GUI basata su Web. In alternativa all’impostazione personalizzata, attraverso set pre-configurati è possibile comunque adattare le porte alle proprie esigenze, che siano di gaming o di streaming, oppure impostando le stesse come porte LAN standard per una navigazione senza interruzione, conversazioni VoIP o chiamate video.

Inoltre la link aggregation (GAL), nota anche come “port trunking”, rende possibile l’utilizzo di più porte per creare una connessione aggregata fino ad un massimo di 4 Gbps in contemporanea con qualsiasi altro dispositivo che supporti questa funzione, come ad esempio il NETGEAR ReadyNAS storage.

Lo switch Nighthawk S8000 a 8 porte Gigabit Ethernet si integra perfettamente con qualsiasi router Nighthawk e presenta tutte le caratteristiche software della serie NETGEAR Web Managed (Plus) Switch.

