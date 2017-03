Distrelec distribuisce AirCheck G2 di Netscout

La nuova generazione di strumenti per la diagnostica delle reti wireless è ora disponibile a stock

Distrelec, distributore di elettronica, arricchisce la sua offerta con il Tester AirCheck G2 Wireless di Netscout, uno strumento palmare di supporto delle reti WiFi aziendali.

Dopo l’acquisizione del Communications Business di Danaher Corporation avvenuta nel luglio 2015, che comprendeva anche i prodotti aziendali di Fluke Networks, Netscout ha continuato a sviluppare la linea di prodotti AirCheck Handheld Wireless, arricchendone le funzioni, facendo un re-branding e cambiando il nome della linea in modo da rispettare l’identità Netscout.

Il Tester AirCheck G2 Wireless è progettato appositamente per i responder IT di prima linea inviati per gestire reclami del tipo “il Wi-Fi non funziona” o “Internet non funziona.” AirCheck G2 offre funzionalità di isolamento e diagnostica rapide, semplici e precise, riducendo così i tempi di risoluzione dei problemi delle reti wireless ed effettua rilevazioni immediate sulla configurazione e sulla connettività Wi-Fi, oltre a fornire aiuto agli ingegneri di rete, scaricando automaticamente i risultati delle prove in Link-Live e consentendo il controllo remoto per l’analisi di problemi più complessi.

Dal punto di vista delle funzionalità di analisi, con la semplice pressione del pulsante AutoTest, lo strumento fornisce indicazioni di tipo pass/fail dell’ambiente wireless, identificando i problemi comuni. Il tester fornisce risultati di prova istantanei sulla disponibilità di rete, la connettività, l’uso, le impostazioni di sicurezza, la rilevazione di falsi virus e interferenze. Infine, lo strumento di prova delle reti wireless è collegato a Link-Live, una piattaforma centralizzata per la gestione dei risultati delle prove che garantisce una maggiore visibilità dei processi, il controllo dei progetti e la gestione del parco macchine in ambienti di dimensioni più ampie.