Würth Elektronik eiSos premia Distrelec

One-Stop Shop per gli sviluppatori del settore dell’elettronica

Il 10 gennaio 2017, i rappresentanti di Würth Elektronik eiSos hanno conferito lo Special Achievement Award alla società Distrelec Group AG, nel corso di una visita alla sede aziendale di Nänikon, in Svizzera. Da quasi dieci anni, Distrelec è un importante partner di distribuzione per i produttori di componenti elettronici ed elettromeccanici e l’anno scorso ha raggiunto un risultato notevole: a livello globale, nessun altro partner commerciale ha inserito nel proprio portfolio così tanti nuovi prodotti di Würth Elektronik. Grazie all’ampio assortimento di oltre 5400 prodotti di Würth Elektronik eiSos e ad un negozio online moderno, il distributore high service si distingue per essere un one-stop shop per gli sviluppatori del settore dell’elettronica.

Nel 2016, Distrelec ha arricchito il suo catalogo con oltre 2000 nuovi articoli di Würth Elektronik eiSos, tra cui induttori, ferriti, condensatori, connettori, moduli di alimentazione e distanziatori SMT. Ad esempio, attualmente nel magazzino di Distrelec sono disponibili oltre 3000 differenti componenti passivi e circa 1400 tipi di connettori prodotti da Würth Elektronik eiSos.

“Da quasi dieci anni il rapporto di collaborazione che ci unisce a Distrelec è eccellente. Con il rapido ampliamento della sua gamma di prodotti, Distrelec mette in rilievo la sua flessibilità ed efficienza come distributore e segna un traguardo nella nostra collaborazione – afferma Simon Leuz, Distribution Manager per l’Europa di Würth Elektronik eiSos -. Conferendo a Distrelec lo Special Achievement Award intendiamo onorare il suo straordinario impegno”.