AVM a CeBIT con il nuovo FRITZ!Box 7590

In esposizione il nuovo modello top di gamma per DSL che amplia l’offerta FRITZ! per reti wireless con i vantaggi della rete mesh

“Nuova connettività” è il motto AVM che in occasione di Cebit 2017 presenta il nuovo modello FRITZ!Box top di gamma per DSL e arricchisce l’offerta di soluzioni con nuove funzionalità WiFi con tutti vantaggi della rete mesh. FRITZ!Box 7590, che sfoggia un design completamente nuovo, è dunque il nuovo modello che supporta la tecnologia supervectoring 35b, velocità fino a300 Mbit/s oltre a dual-band ultra veloce AC+N con tecnologia Multi-User MIMO 4×4 per connettere in rete tutti i dispositivi mobili.

La più recente architettura hardware, LAN gigabit super veloce, un sistema completo di telefonia con stazione base DECT e le applicazioni Smart Home completano le caratteristiche del nuovo top di gamma FRITZ!Box 7590 può essere utilizzato su linee già esistenti e quelle future: VDSL supervectoring 35b, DSL, IP, ISDN, analogiche. La rete ad alta velocità risulta ulteriormente perfezionata grazie all’aumento significativo della velocità di trasferimento dati su entrambe le porte USB. Tra le novità annunciate al Cebit, AVM presenta le nuove funzionalità WiFi per sfruttare i vantaggi della rete mesh sulla rete FRITZ! di casa e ufficio. Il FRITZ!Box effettua il cambio di banda automatico, il band steering per i ripetitori wireless e i dispositivi powerline con Wireless LAN, uplink dinamico e un display grafico di tutte le connessioni sulla rete.

Inoltre, il nuovo sistema operativo FRITZ!OS 6.80 con 80 nuove funzionalità, maggior sicurezza, i dispositivi FRITZ!Fon così come l’innovativa MyFRITZ!App. E ancora, il nuovo FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO per connettere notebook e PC alle reti wireless intelligenti e il nuovo FRITZ!Powerline 1260E: il sottile adattatore gigabit powerline che offre dual-band wireless AC + N.