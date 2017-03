Mimaki Europe a FESPA 2017

Il produttore giapponese esporrà le proprie soluzioni in due diversi stand: uno dedicato al settore tessile e l’altro a display graphics, stampa industriale e 3D

Mimaki, specialista nella produzione di stampanti inkjet di grande formato e di plotter da taglio per i settori industriali, cartellonistica/grafica, tessile/abbigliamento, sarà a FESPA con due diversi stand. La società sarà presente innanzitutto nella Digital Hall (stand A1-A25), con una vasta gamma di soluzioni per il settore del display graphics e della stampa industriale abbinate a una dimostrazione live della sua soluzione per la stampa 3D. Spazio ai sistemi firmati Mimaki anche nella Textile Hall (stand B6-C50), dove il produttore giapponese fornirà dimostrazione della sua focalizzazione anche nello sviluppo di tecnologie dedicate al settore tessile.

Versatilità e produttività in scena nella Textile Hall

In dimostrazione live nella Textile Hall le stampanti tessili Mimaki di ultima generazione, tra cui Tx300P-1800, upgradata per consentire l’impiego di due diverse formulazioni di inchiostro. Sarà dunque possibile visionare i sistemi per la stampa diretta su tessuto Mimaki Tx300P-1800 e Tx300P-1800B, aggiornati per consentire l’impiego di inchiostri sia a pigmen to sia sublimatici, senza la necessità di sostituire il sistema di erogazione. In mostra anche la Tiger-1800B, stampante ad alta produttività sviluppata dall’azienda italiana La Meccanica, recentemente acquisita da Mimaki, che raggiunge una velocità massima di 390 m2/ora e rappresenta quindi la soluzione ideale per realtà produttive caratterizzate da elevati volumi.

Stampa, taglio e 3D printing protagonisti della Digital Hall

Sotto i riflettori della Digital Hall, i modelli di punta Mimaki sviluppati per garantire il massimo dell’efficienza e della produttività per i settori display graphics e stampa industriale. ln mostra un ampio portfolio composto da quattro plotter a solvente, sei sistemi con tecnologia UV e due soluzioni di taglio di ultima generazione.

Completa la gamma, la stampante Mimaki JFX200-2531 che sarà presentata in anteprima europea: dotata di un piano ancora più grande e progettata per offrire elevati standard di produttività.