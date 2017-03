ICOS e Syneto siglano una partnership

L’accordo prevede la distribuzione in Italia attraverso la rete dei partners ICOS delle soluzioni di storage iperconvergenti Syneto con DisasterRecovery integrato

Syneto e ICOS hanno avviato una collaborazione. Il vendor ha scelto ICOS per la lunga esperienza nel settore e l’eccellente reputazione come distributore a valore aggiunto di soluzioni IT per il mercato Enterprise da oltre 30 anni. Un partner rinomato per l’affidabilità e il know-how tecnico: attributi perfettamente in linea con la visione di Syneto di espandersi in modo capillare sul mercato italiano avvalendosi della collaborazione di distributori qualificati.

ICOS veicolerà le soluzioni Syneto attraverso la propria rete di partners, formata da VAR e System Integrator che per dimensioni e competenze si rivolgono sia alle PMI che alle grandi organizzazioni. ICOS distribuirà le nuove soluzioni iperconvergenti Syneto, con DisasterRecovery integrato, come la nuova HYPERSeries 3000, rispondendo così alle esigenze delle imprese di tutti i settori industriali dove sia strategica la salvaguardia dei dati e la continuità delle applicazioni. Spesso le PMI infatti, che dispongono di budget IT più limitati, hanno le stesse esigenze di business continuity delle grandi imprese. Con Syneto anch’esse potranno implementare un’efficace strategia di virtualizzazione e DisasterRecovery, sfruttando le caratteristiche di una soluzione iperconvergente.

L’offerta Syneto è complementare alle altre proposte nel portfolio ICOS, che risulta così arricchito da una soluzione iperconvergente plug-and-play. Un tassello che va ad aggiungersi alle diverse piattaforme di storage e computing enterprise già offerte, proponendo un’alternativa interessante laddove massima convenienza e rapidità di implementazione siano le priorità del cliente.

“Syneto è una realtà emergente le cui soluzioni si inseriscono perfettamente nella visione e nella strategia di ICOS. Si tratta di prodotti che consentono di adottare un approccio innovativo all’IT aziendale – dichiara Riccardo Maiarelli, CEO di ICOS – attraverso i paradigmi tecnologici più attuali in termini di architettura ed efficacia nella protezione dei dati. Si tratta inoltre di un’azienda hi-tech nata e cresciuta in Europa, che conosce perfettamente il nostro mercato di riferimento. Da parte sua ICOS mette in campo una pluridecennale expertise nella gestione dei dati enterprise – aggiunge Maiarelli – nonché una riconosciuta efficacia nello sviluppo del canale. Sono certo che la simbiosi di questi fattori possa contribuire al raggiungimento di traguardi importanti”.

“I valori di Syneto, dalla sua fondazione ad oggi, sono basati sull’innovazione delle infrastrutture IT per datacenter di piccole e medie dimensioni. Uno dei punti chiave della nostra strategia è l’approccio focalizzato a risolvere i problemi reali dei clienti. La partnership con ICOS, azienda conosciuta per la sua competenza tecnica e la lunga esperienza commerciale – sottolinea Vadim Comanescu, CEO di Syneto – è un esempio perfetto di sinergia di valori che certamente porterà ad un futuro produttivo per entrambe le aziende”.