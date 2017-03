Avanquest presenta Power Translator 17

La nuova versione 17 introduce un’avanzata tecnologia di traduzione e la compatibilità Windows 10

Avanquest, società nella pubblicazione e sviluppo di soluzioni software per uso personale e professionale, annuncia il rilascio in lingua italiana della versione 17 di LEC Power Translator, il programma che consente di tradurre in modo semplice e veloce da una lingua all’altra. Il programma consente di tradurre, in un istante e nel modo più semplice, documenti di qualsiasi tipo in varie combinazioni linguistiche. La nuova versione 17 introduce un’avanzata tecnologia di traduzione e la compatibilità Windows 10.

Principali funzionalità della versione Professional

Traduzione in 8 lingue: italiano-inglese-francese-tedesco-spagnolo-russo-portoghese-polacco.

LEC LogoTrans: permette di tradurre testi in modo interattivo, tramite la traduzione istantanea del testo inserito. Ritraduce nella lingua originale per un controllo della correttezza del testo.

LEC FileTrans: per la traduzione di gruppi di file o cartelle. FileTrans permette anche di tradurre documenti OpenOffice (estensione file odt e sxw) e documenti Office 2010 (estensione file docx).

LEC ClipTrans: traduce il testo selezionato e copiato tramite la scelta rapida da tastiera Ctrl+C o tramite il comando Copia del menu.

LEC Dictionary: include più di 237.000 parole nelle diverse combinazioni linguistiche e i dizionari specialistici italiano-inglese di Economia, Diritto, Informatica e Medicina.

Plug-in per Microsoft Office: per effettuare la traduzione direttamente da Word, Excel, Outlook e PowerPoint.

Traduzione al passaggio del mouse: permette di tradurre parole, frasi o paragrafi al passaggio del mouse sul testo. La traduzione compare automaticamente in una finestra sotto al testo puntato dal cursore del mouse.

Motore OCR: Traduzione di immagini, documenti acquisiti da scanner e PDF non ricercabili.

1WorldChat: la chat multilingue dove poter conversare con chiunque in tutto il mondo. Il testo della chat viene automaticamente tradotto nella lingua dell’interlocutore. Il pacchetto include un accesso premium per un anno, che consente di creare stanze private per conversare in libertà con i propri contatti.

Resta in contatto con amici di tutto il mondo nella loro lingua

Una nuova funzione “Posta su Facebook” presente nella barra di Power Translator 16 ed un nuovo menu in LogoTrans permettono di tradurre i tuoi messaggi sulla pagina Facebook.

Tweet in lingue straniere! Una nuova funzione "Posta su Twitter" nella barra di Power Translator 16 ed un nuovo menu in LogoTrans permettono di tradurre i tuoi TWEETS.

Add-in di traduzione per Google Chrome

La barra di Power Translator permette di eseguire traduzioni del monitor del computer, con l'utilizzo dello strumento OCR incluso.

Sottoscrizione gratuita a Translate DotNet per 2 anni, con la versione Professional e World Edition, per tradurre in 21 lingue.

Funzioni all'interno dei dizionari: utente Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese e Spagnolo (Spagnolo-Inglese), incluso supporto per la nuova sezione di Fonetica (Special).

Novità e miglioramenti