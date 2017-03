Co-op si affida a JDA per la trasformazione della propria strategia Retail

Le soluzioni JDA ottimizzeranno la strategia del retailer inglese, promuovendo le vendite e migliorando la soddisfazione del cliente

Co-op, società britannica nel food retail, ha scelto di implementare la gamma di soluzioni di JDA Software Group per la pianificazione dello spazio e dell’assortimento come parte del proprio “Retail Transformation Programme”. Le soluzioni JDA Floor Planning Plus, JDA Assortment Optimization, JDA Assortment Generator, JDA Category Knowledge Base, JDA Planogram Generator, JDA Space Automation Professional e JDA Channel Clustering consentiranno all’azienda di realizzare una pianificazione shopper-centric per promuovere le vendite e incrementare il livello di efficienza, migliorando la soddisfazione del cliente.

Co-op gestisce 2.500 punti vendita in tutto il Regno Unito e il suo “Retail Transformation Programme” contribuisce a consolidare la sua posizione come principale convenience food retailer. Per supportare gli ambiziosi piani di crescita, Co-op aveva bisogno di una soluzione di pianificazione degli spazi e dell’assortimento di nuova generazione e ha scelto le soluzioni JDA da implementare in sinergia con i prodotti SAP. La creazione di assortimenti localizzati, ottimizzando la disponibilità a scaffale e i livelli di scorte in-store, consentirà a Co-op di sviluppare la propria strategia di assortimento, rispondendo alla domanda specifica degli acquirenti dei singoli negozi, mantenendo allo stesso tempo la profittabilità e incrementando le vendite.

“Le soluzioni best-in-class di JDA per la gestione della pianificazione e dell’assortimento ricopriranno un ruolo fondamentale nella prossima fase di innovazione di Co-op. Assortimenti localizzati e migliori livelli di scorte ci consentiranno di promuovere la crescita e assicurare che i nostri clienti siano certi che i loro negozi siano in grado di soddisfare le loro richieste”, ha dichiarato Cheryl Marshall, Co-op Retail Chief Information Officer, Co-op.

“Siamo orgogliosi di contribuire al progetto di business transformation di Co-op”, ha dichiarato Franck Lheureux, Regional Vice President, Sales, EMEA, JDA. “Il mercato britannico dei convenience food store è molto competitivo, diviene quindi essenziale per i retailer offrire ai propri clienti il prodotto giusto al momento giusto. Le nostre soluzioni di gestione della pianificazione dello spazio e degli assortimenti permetteranno a Co-op di realizzare i propri piani di trasformazione grazie anche a una strategia avanzata di adattamento degli spazi alle specifiche esigenze dei clienti di ciascun punto vendita, per essere più competitivi e profittevoli”.