Video Online: Akamai lancia Media Acceleration

La tecnologia migliora la fruizione per gli utenti OTT. Sarà in mostra al NAB Show 2017, dal 24 al 27 aprile a Las Vegas

Akamai Technologies, specialista in servizi CDN, lancia la nuova Akamai Media Acceleration, una tecnologia progettata per migliorare la fruizione dei video online per gli utenti OTT (Over-The-Top) e accelerare i download di videogiochi e di software. Superando molte delle difficoltà fondamentali che caratterizzano la delivery di video online, Media Acceleration aiuta gli operatori OTT a fornire quella fruizione di alta qualità a cui gli spettatori sono stati abituati con il broadcast tradizionale.

Vimeo, una delle principali piattaforme di condivisione di video online e di intrattenimento a livello mondiale, ha registrato miglioramenti immediati nelle proprie experience di visione a seguito dell’implementazione di Akamai Media Acceleration. “Subito dopo aver attivato Media Acceleration, abbiamo osservato un miglioramento della qualità nell’esperienza di fruizione di video per i nostri spettatori e, aspetto più importante, un netto aumento nel numero delle riproduzioni in qualità HD – ha dichiarato Naren Venkataraman, Vice President della divisione Engineering di Vimeo -. I creatori di contenuti video rappresentano una vasta fetta della nostra base clienti, pertanto distribuire video di alta qualità attraverso una fruizione altrettanto impeccabile è di fondamentale importanza per mantenere alto il valore del marchio Vimeo”.

Confermando il proprio impegno nell’ottimizzazione della distribuzione di contenuti online basata su protocollo UDP per massimizzare la velocità di trasmissione dei video su scala globale, Akamai ha scelto di avvalersi di standard emergenti, tra cui Quick UDP Internet Connections (QUIC), per agevolare l’adozione da parte dei propri clienti di tecnologie di accelerazione dei contenuti media. Queste funzionalità sono in grado di migliorare la velocità, la qualità e la costanza della delivery di contenuti media tramite l’Internet aperto, mitigando al tempo stesso la latenza che spesso si verifica nell’ultimo miglio di una rete e persino all’interno delle mura domestiche.

Akamai renderà disponibile questa tecnologia ai propri clienti sotto forma di funzionalità dei prodotti Akamai Adaptive Media Delivery e Download Delivery.