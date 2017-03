Kingston Digital si classifica al secondo posto per la vendita di SSD

Lo studio, condotto dall’istituto di ricerca Forward Insights, offre analisi di mercato e informazioni indipendenti a molti produttori

Secondo lo studio condotto dall’istituto di ricerca Forward Insights, che analizza l’industria dei semiconduttori non volatili dal 2008, Kingston Digital Europe Co LLP, affiliata di Kingston Technology Company, produttore indipendente di memorie, detiene il 16% di market share globale per le vendite 2016 di unità SSD. Forward Insights è in prima linea nell’offrire analisi di mercato e informazioni indipendenti a molti produttori, inclusa Kingston.

Secondo il Forward Insights, nel 2016 sono state spedite un totale di 63 milioni di unità SSD in tutto il mondo, di queste, 10,1 milioni di unità sono firmate Kingston. L’importo rappresenta il 16% del mercato globale e posiziona Kingston al secondo posto della classifica dei principali fornitori di SSD, posizionando l’azienda come uno dei principali fornitori di SSD nel mondo.

“Il desiderio di passare agli SSD continua a crescere sia tra i consumatori che i clienti aziendali. Entrambi capiscono infatti i benefici che si ottengono in termini di prestazioni abbandonando gli hard-disk a favore degli SSD”, ha dichiarato Tony Hollingsbee, SSD Business Manager di Kingston. “Per quasi 30 anni, la forza vendita di Kingston si è basata sui nostri partner di canale, sparsi in tutto il mondo. Il rapporto di fiducia che abbiamo costruito con loro durante questi anni, ha contribuito a far crescere il nostro business di SSD a livello globale. Il primo disco SSD Kingston è stato spedito nel 2009”.

“La nostra ricerca ha messo in evidenza che l’anno scorso i produttori di SSD di terzi parti hanno costituito il 60% di tutte le spedizioni di canale quando, al contrario, una gran parte di vendor di semiconduttori ha dato meno importanza al loro business di canale” ha dichiarato Gregory Wong, President & Principal Analyst di Forward Insights. “Anche se in allocazione dalla metà del secondo trimestre 2016, le spedizioni di canale nel loro complesso sono rimaste forti, e Kingston è stata uno dei principali leader in questa categoria“.