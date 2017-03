Proiettori per installazioni fisse laser LCD privi di filtro da NEC

Gli ultimi arrivati della serie PA sono PA803UL e PA653UL

Sono privi di filtro i nuovi proiettori per installazioni fisse laser LCD serie PA di NEC Display Solutions Europe: PA803UL e PA653UL, dotati anche di un motore ottico completamente sigillato.

Altre caratteristiche e vantaggi fondamentali includono la luminosità di 8.000 ANSI lumen per il PA803UL e di 6.500 ANSI lumen per il PA653UL e la possibilità di installazione con supporto di posizionamento a 360° in ogni direzione. I proiettori prevedono anche zoom e focus motorizzati e la possibilità di intercambiare le lenti.

“L’aggiunta dei proiettori laser PA803UL e PA653UL alla serie PA si basa sulla nostra gamma di successo di soluzioni per ambienti commerciali e professionali come musei, sale riunione, settore education e rental. Un’operatività priva di filtro rappresenta non soltanto un nuovo traguardo tecnico nella progettazione del proiettore, ma offre una significativa affidabilità e benefici rispetto ai costi di funzionamento per i clienti che operano in questi settori. Non dover sostituire il filtro, significa ridurre i tempi morti ed eliminare tutta la manutenzione tecnica legata a questa operazione comprese le complicazioni date dalla raggiungibilità dell’apparecchio installato in situazioni di difficile accesso” commenta Enrico Sgarabottolo, Sales Director TIGI di NEC Display Solutions Division.