Era tra le società leader nelle telecomunicazioni. Oggi propone nuovamente i suoi prodotti

Onda si rilancia sul mercato confermando efficienza, qualità e userfriendliness dei suoi prodotti.

Un marchio storico, la cui diffusione di prodotti in Italia è seconda solo a Huawei, contando più di 8 milioni di unità vendute tra Italia, Brasile, Uruguay e Grecia, rientra a tutti gli effetti sul mercando spinta dall’entusiasmo di Stefano Piva, amministratore delegato della TMAP Trading di Padova:

“Sono molto felice ed entusiasta dell’opportunità che mi è stata data nel rilancio e nella distribuzione dei prodotti Onda. C’è grande fermento, interesse ed aspettativa nei confronti di questi nuovi dispositivi, disponibili sul mercato dalla fine di febbraio. Un grande focus merita l’assistenza tecnica nella quale abbiamo investito molto al fine di garantire il miglior servizio al cliente finale; a tal fine abbiamo siglato un accordo con il principale player di settore “Service Trade” che si occuperà per il Territorio Italiano della gestione e del coordinamento dei servizi di assistenza tecnica post-vendita per tutti i prodotti Onda”.

La produzione di Onda, già presente sugli scaffali, si differenzia in diverse linee di prodotto ben caratterizzate e di sicura qualità.

Una linea è quella – già molto apprezzata – dei Senior Phone, o Easy Phone, apparecchi telefonici che assecondano le esigenze delle persone anziane (il target può essere anche più ampio): l’utilizzo è semplice, i tasti sono molto grandi e di facile utilizzo, i volumi di suoneria e microfono in entrata sono alti. Tra le funzioni comuni a tutti sono l’invio dei messaggi, la rubrica, il tasto di chiamata rapida d’emergenza e altre semplici dotazioni d’uso quotidiano. I modelli Senior sono Felice (single SIM, sistema GSM/GPRS, display a colori di 1,8 ‘’, torcia LED, Radio FM, Viva voce, Memoria micro SD); Lino (dual SIM, FLIP, sistema GSM/GPRS, Display a colori da 2,4’’, torcia LED, Radio FM, BlueTooth 3.0, Fotocamera, Viva voce, Memoria micro SD) e Felice+ (dual SIM, dual FLIP, sistema GSM/GPRS, Display a colori da 2,4’’, sub display 1,44’’, torcia LED, Radio FM, BlueTooth 3.0, Fotocamera VGA, Viva voce).

Di tutt’altro tenore sono invece i prodotti della linea Sport/Lavoro, tutti in tecnologia IP68, praticamente indistruttibili, adatti a chi si muove in ambienti che mediamente mettono in pericolo un normale apparecchio. Ispirati alla linea d’uso semi militare, questi telefoni possono essere lanciati dall’alto, immersi nell’acqua a più di tre metri di profondità o in altri liquidi, colpiti e sbattuti con forza senza che si rompano né che le funzioni ne vengano inficiate. Adattissimi a chi lavora nei campi, agli artigiani, agli atleti, agli operai di linea nelle aree di produzione estreme.

Due i modelli disponibili: l’R100 (piattaforma SC6531CA, memoria 32 MB ROM + 32 MB RAM, Display 2,4 TFT, sistema GPRS / EDGE, fotocamera, batteria 3000 mAh, IP 68, Torcia LED e Radio FM) e l’R103 (piattaforma mkt 6261°, Dual SIM, sistema QUAD Band GSM, memoria 64 MB ROM + 32 MB RAM, Display 2,0’’ QCIF, TFT, sistema GPRS / EDGE, fotocamera, batteria 2000 mAh, IP 68, Torcia LED e Radio FM).